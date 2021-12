Baianão de futsal feminino será definido neste fim de semana

Três equipes de futsal feminino se enfrentam para definir quem será o time vencedor do Campeonato Baiano da categoria, entre o sábado e o domingo, 3 e 4 de dezembro, no Colégio Edgard Santos, no bairro do Garcia, em Salvador. O Edgard Santos/Borussia, a equipe do Camaçari/Grucol e Jequié Esporte Clube se enfrentarão em três partidas, onde a melhor será campeão.

No sábado ocorrerão duas partidas. Pela manhã, às 9h (horário da Bahia), o Edgard Santos mede forças com o Camaçari. O outro confronto do dia será realizado às 17h, entre o Jequié e o Edgar Santos.

No domingo, às 10h, o Camaçari enfrenta o Jequié, no jogo que deve definir o campeão.

