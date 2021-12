Baianão de futebol feminino tem pelo menos três candidatos a título

Com novo recorde de equipes participantes – 18 – e novo calendário, o Campeonato Baiano de Futebol Feminino começa neste sábado, 16, – em vez de dezembro – com novos candidatos ao título.

Além do Vitória, atual campeão baiano, e o São Francisco, vencedor de 15 edições, o Lusaca ganhou reforços importantes e é outro que vai brigar pelo título, inédito.

Isso porque, nesta semana, 15 jogadoras do São Francisco resolveram deixar a equipe e disputar o Baianão pelo Lusaca, colocando fim numa briga entre diretoria e atletas que se arrastava desde julho.

Melhor para o Lusaca, que tem 35 jogadoras para disputar o Baiano, além de ter montado duas equipes de base, uma Sub-20, com 18 atletas, e uma Sub-15, com 16.

De acordo com o presidente do time, Diego Benevides, a expectativa do Lusaca, cujo melhor resultado foi um vice-campeonato em 2015, é de jogar para ser campeão.

"A equipe vem treinando desde fevereiro focando nessa competição, acreditando que esse ano vai. Merecemos e vamos buscar essa conquista, respeitando todos os clubes ", disse o dirigente, confiante.

Do outro lado, o São Francisco – único representante baiano na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino – não parece incomodado com a 'evasão' de atletas. O presidente do clube, Donato Conceição, disse que a equipe passa por uma reformulação profunda, com a substituição de profissionais da comissão técnica, e também de jogadoras.

"Não estamos preocupados com atletas. Atleta por aqui é o que não falta, temos demais", disparou o dirigente, que garantiu que o São Francisco vai continuar brigando para chegar à final.

Não há informação de quantas atletas estão inscritas pelo São Francisco – o mínimo é 18 atletas por equipe, mas os times têm até outubro para inscrever novas atletas.

Atrás do bi

Depois de conquistar o primeiro título estadual, a equipe feminina do Vitória amargou o rebaixamento no Campeonato Brasileiro sem conquistar um triunfo sequer. Segundo a coordenadora de Esportes Olímpicos, Many Gleize, o time feminino passou por uma reformulação para ser competitivo e voltar à primeira divisão o mais rápido possível.

"A gente observou atletas durante o Brasileirão e nos reforçamos com jogadoras mais experientes. Trouxemos de volta duas baianas que estavam atuando no Foz Cataratas", disse a coordenadora, referindo-se a Taiana e Bárbara, ex-atletas do São Francisco.

"E claro que nosso trabalho no Baiano também é feito visando o Brasileiro. Estamos muito dedicados, com 32 atletas, e vamos brigar pelo bicampeonato", disse.

Confira os jogos da rodada:

Terra Nova x São Francisco

Sábado, 16, às 15h, em Luís Eduardo Magalhães

Jequié x Juventude

Domingo, 17, às 10h30, em Waldomiro Borges

Jacobina x Flamengo de Feira

Domingo, 17, às 10h30, em José Rocha

Leônico x Lusaca

Domingo, 17, às 13h, em Camaçari

Vera Cruz x Vitória

Domingo, 17, às 15h, em Vera Cruz

Ribeira do Pombal x Euclides da Cunha

Domingo, 17, às 19h, em Ribeira do Pombal

