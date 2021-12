Baianão de futebol feminino começa neste sábado

O Campeonato Baiano de Futebol Feminino começa neste fim de semana, no sábado, 12, às 15h (horário da Bahia), com cinco jogos disputados pela primeira fase da competição.

O Baianão terá a participação de 10 times: São Francisco, Abrup, Ilhéus, Lusaca, Ribeira do Pombal, Vitória, Catu, Flamengo de Feira, Juventude e Terra Nova.

Na primeira rodada, o Flamengo enfrenta o Lusaca no estádio Vila Olímpica dos Amadores, em Feira de Santana, às 15h. Evanildo Araújo será o árbitro principal da partida.

O Ilhéus pega o São Francisco no estádio municipal Mário Pessoa, no sul do estado. Rosilvaldo Bispo apita o jogo. Já o Catu mede forças com o Ribeira do Pombal, no estádio municipal Antônio Pena, em Catu, com arbitragem de Luciano Leiro.

O Abrup joga contra o Terra Nova, em Camaçari, no estádio municipal Armando Oliveira. Cassio dos Santos será o árbitro principal. O Juventude bate de frente com o Vitória no estádio municipal Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista. O jogo terá como juiz principal Renan Monteiro.

As meninas do São Francisco foram as grandes vencedoras do último Baianão.

Primeira fase

Na primeira fase da disputa, que se inicia neste sábado, as equipes são divididas em dois grupos de cinco times. As equipes do Grupo 1 enfrentam as equipes do Grupo 2. Os quatro melhores times de cada grupo se classificam para as quartas de final.

Grupo 1

Abrup

Ilhéus

Lusaca

Ribeira do Pombal

Vitória

Grupo 2

Catu

Flamengo

Juventude

São Francisco

Terra Nova

