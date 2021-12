Baianão: Clássicos de Feira e Juazeiro abrem 7ª rodada

A sétima rodada do Campeonato Baiano começa com o embate entre o lanterna Feirense e o Bahia de Feira. As duas equipes se enfrentam no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana nesta quarta-feira, 29, às 20h30. O Tremendão acumula seis pontos em cinco jogos, enquanto a pontuação do Feirense continua zerada.

Mais tarde, às 21h15, é a vez da Juazeirense enfrentar o Juazeiro no estádio Adauto Morais. Jogando como mandante, o Cancão de Fogo espera manter o bom rendimento que o deixou com pontuação igual à de Catuense e Jacuipense, primeiro e segundo colocados na tabela.

Jogos de quinta

Na quinta-feira, 30, a Catuense defende a liderança do campeonato em jogo contra o Jacuipense, às 20h30, no Carneirão, em Alagoinhas. O duelo que completa a sétima rodada será em Salvador, com Galícia e Botafogo, também às 20h30, em Pituaçu. As duas equipes, que estão com sete e cinco pontos, precisam da vitória para entrar no G-4.



