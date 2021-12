Baianão: Bahia-FS leva a melhor sobre o Flu em clássico

Em clássico local, valendo seis pontos, disputado na tarde de ontem, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, o Bahia de Feira venceu o Fluminense, por 2 a 0, e assumiu a vice-liderança do Baianão. Já o Touro do Sertão foi empurrado para a vice-lanterna.

Os dois gols da partida foram assinalados pelo atacante Rômulo, no segundo tempo, sendo um de pênalti. "Vamos em busca dos três pontos em cima do nosso freguês!", dizia a nota no site oficial do Bahia de Feira, postada dias antes do jogo. Ela serviu para motivar o Touro do Sertão, que, animado com as boas estreias do meia canhoto Serginho e do atacante Paulinho Pedalada, teve maior posse de bola nos 45 minutos iniciais.

Mas o maior volume de jogo não foi capitalizado pelo Flu. Com poucas chances criadas, o primeiro tempo ficou 0 a 0. No segundo tempo, o técnico do Bahia de Feira, Nazareno Silva, deu um nó tático no treinador adversário, Pedro Mendes, e viu sua equipe sobrar dentro das quatro linhas. Aos 9 minutos, após o lateral Átila - que jogou improvisado no meio de campo do Tremendão - cobrar uma falta em jogada ensaiada, Rômulo aproveitou o bate-rebate para abrir o placar.

Após o gol, o que se viu foi o Flu desordenado em campo, com seus zagueiros dando chutões para a frente, e o Bahia de Feira administrando o jogo. Não demorou muito para, aos 20 minutos, após uma excelente jogada, o atacante Luan ser derrubado na grande área pelo zagueiro Jadson. Bem colocado, o árbitro Arilson Bispo da Anunciação marcou pênalti e expulsou o defensor. O atacante Rômulo bateu muito bem a penalidade, deslocando totalmente o goleiro Vandré. O público de 3.016 pagantes, antes de o árbitro trilar o apito, ainda viu o Fluminense ter o meia Tiago Sena expulso.

Outros jogos - Com gols de Ciel Baiano, Gleuber e um contra de Thiago, todos no segundo tempo, o Juazeiro bateu a Juazeirense por 3 a 0 e virou líder isolado do Baianão, com 11 pontos ganhos. Já Vitória da Conquista não tomou conhecimento do até então líder Serrano e aplicou 3 a 0 no rival, com dois gols de Carlinhos e um de Cacá. Com o resultado, o Bode saltou para a quarta posição. No outro jogo da rodada, a Jacuipense perdeu a chance de virar líder ao empatar com o Atlético, dentro de casa, por 2 a 2. O time de Jacuípe está em terceiro, enquanto o Carcará amarga a lanterna, com 2 pontos.

Classificação do Baiano após a 6ª rodada:

1º Juazeiro - 11 pontos, 6 jogos.

2º Bahia de Feira - 9 pontos, 6 jogos, saldo +2.

3º Jacuipense - 9 pontos, 6 jogos, saldo +1.

4º Vitória da Conquista - 8 pontos, 5 jogos, saldo +4.

5º Serrano - 8 pontos, 6 jogos, saldo -1.

6º Botafogo-BA - 6 pontos, 5 jogos, saldo +1.

7º Juazeirense - 6 pontos, 5 jogos, saldo -2.

8º Flu de Feira - 5 pontos, 6 jogos, saldo -5.

9º Atlético-BA - 2 pontos, 5 jogos.

adblock ativo