Baianão: apenas Bahia de Feira marca nos outros três jogos

Jogando em seu novo mando de campo - o estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim -, o Bahia de Feira conquistou um triunfo que o deixou na segunda colocação do Estadual, atrás apenas do Vitória. Matheus e Jarbas fizeram os gols do 2 a 0 sobre o Feirense, em encontro de times originariamente de Feira de Santana.

As demais duas partidas da rodada terminaram zeradas. Em casa, o caçula Flamengo de Guanambi empatou com o Vitória da Conquista e o Fluminense de Feira, como visitante, arrancou um ponto ante o Colo-Colo.

