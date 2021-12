Baianão 2019 é lançado oficialmente; VAR é novidade

O Campeonato Baiano 2019 foi lançado oficialmente na sede da Rede Bahia, na noite desta quarta-feira, 09. Uma das novidades apresentadas que mais chamou a atenção foi o uso do árbitro de vídeo (VAR) nas finais do Baianão.

“Uma das novidades desse ano é a interiorização do Globo Esporte, que terá sua edição de sábado apresentada da cidade que vai receber o jogo transmitido no domingo. No dia 19, por exemplo, o programa vai ser apresentado diretamente de Feira de Santana, mostrando um pouco da cidade e tudo do jogo do próximo dia”, relata Jorge Allan, Coordenador de Esporte da TV Bahia.

A TV Bahia, canal oficial do campeonato, anunciou a criação da Central de Apito, com Jailson Macedo Freitas como o novo comentarista de arbitragem da emissora. Ele ficará em um local especial acompanhando o jogo.

O Campeonato Baiano começa dia 19. Ao todo, serão 14 jogos transmitidos. Com a primeira transmissão no dia 20, com a partida entre Fluminense e Bahia. Os telespectadores também poderão acompanhar os representantes baianos na Copa do Brasil.

