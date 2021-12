Baianão 2017 começa neste domingo; times do interior buscam desbancar dupla Ba-VI

O Campeonato Baiano estreia neste domingo, 29, a sua edição de 2017, com quatro jogos acontecendo às 15h e apenas o confronto entre Bahia e Jacobina iniciando às 18h30, no Estádio Metropolitano de Pituaçu. O torneio põe a dupla Ba-Vi – que neste ano volta a figurar na elite do futebol nacional, com a ascensão do Bahia – em disputa com a força que vem do interior (confira no infográfico abaixo o segredo dos 11 times).

Para interromper o domínio da dupla da capital, que entrou em uma série de conquistas que já dura cinco anos (o último título levantado por um time do interior foi em 2011, pelo Bahia de Feira), as equipes tidas como pequenas apostam em fórmulas ‘caseiras’ para sobrepor a abismal diferença orçamentária e, quem sabe, surpreender com mais uma taça.

As ‘fórmulas’

O Fluminense de Feira, por exemplo, aposta na tradição. O clube é o maior campeão do Baianão entre as equipes do interior, com dois títulos conquistados. Para esta edição, o Touro se reforçou com o experiente meia Jorge Wagner e promete surpreender.

Já o Vitória da Conquista tem na organização e incentivo à base a sua principal força. A base do time campeão da Copa Governador do Estado de 2016 foi mantida e, devido ao baixo orçamento para a temporada, o time optou por não investir em grandes contratações.

Bem como o Jacobina, que também manteve a base do ano passado. O time teve um desfalque de última hora ao perder seu técnico a uma semana da competição.

Sem muitos investimentos, Bahia de Feira e Flamengo de Guanambi apostam em jogadores da casa ou rodados pelo futebol baiano.

Diferentemente da Juazeirense, que não poupou esforços na hora de se reforçar. Atuando em duas frentes, o Baianão e a Copa do Nordeste, a equipe almeja visibilidade no cenário nacional e trouxe nomes conhecidos, como o lateral esquerdo Ávine, ex-Bahia, e o centroavante Robert.

A Jacuipense foi outra que recorreu ao mercado para montagem do elenco. Ao todo, foram mais de 15 atletas contratados.

A história do Galícia, primeiro tricampeão do estado, faz a camisa do clube pesar e, se não faz mais causar temor nos adversários, ao menos ainda impõe respeito pelas glórias vividas. O Atlântico, por sua vez, é o debutante da competição e segue apostando no seu DNA: o de clube formador de jovens jogadores.

Ajuda da capital

Como disputa a Copa do Nordeste em paralelo ao Baianão, o Bahia planeja fazer um revezamento com os atletas entre as competições. Assim, é possível que em algumas partidas do estadual o time titular seja uma mescla de reservas com alguns titulares, fator que, sem dúvidas, pode favorecer em muito a vida das equipes do interior.

O Tricolor vê 2017 como um ano de ‘redenção’, após um 2016 sem títulos, mas coroado com o retorno à Série A. Para esta temporada, a diretoria acertou com nomes como o do lateral Armero, o volante Edson, o meia Allione e o atacante Gustavo, capazes de prover a manutenção da equipe na elite nacional.

Leão com força total

Em posição oposta ao rival, o Vitória, que também disputa o Nordestão, vem para o Campeonato Baiano com o que tem de melhor. E a diretoria, recém-eleita, investiu pesado em seu primeiro ano de gestão.

Após perder Marinho, craque do time no Campeonato Brasileiro do ano passado, para o milionário futebol chinês, os gestores rubro-negros propuseram uma verdadeira recomposição no elenco, com a contratação de mais de onze jogadores, ou seja, um time titular inteiro. Dentre os atletas que chegam, destaque para os meias argentinos Dátolo e Pisculichi, além do lateral esquerdo Geferson, com passagem pela Seleção, e do centroavante André Lima.

A partir deste domingo, quando a bola rolar, estará aberta a disputa pelo troféu mais cobiçado do estado. Serão quatro meses de duelos onde os 11 times medirão forças para ver quem se consagrará como o detentor do título de campeão do Campeonato Baiano de 2017.

Regulamento do campeonato

1ª fase - As 11 equipes alocadas em grupo único se enfrentam, todos contra todos, em jogos só de ida.

Quem avança - Os quatro times de melhor campanha garantem vaga na próxima fase.

Fase final - A fase de mata-mata terá semifinais e finais, em jogos de ida e volta, com vantagem do empate e do mando de campo do duelo final, para o time de melhor campanha na 1ª fase. Os confrontos: 1º x 4º e 2º x 3º. Não haverá disputa de 3º e 4º lugares. O perdedor das semi com maior pontuação acumulada nas duas fases ficará com 3º lugar.

Premiação - Os 1º e o 2º colocados do Campeonato Baiano se classificam automaticamente para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil de 2018. O 3º colocado irá também para o Nordestão, e o 4º para a Copa do Brasil. Os clubes de melhor campanha no Baianão, exceto Bahia e Vitória, jogarão a Série D 2017.

Rebaixamento - Os dois times de pior campanha na 1ª fase caem para a Segunda Divisão.

Clique na imagem para ampliar

