Baianão 2016 começa com três estádios interditados

Depois da pré-temporada, a bola volta a rolar oficialmente nos gramados baianos, a partir das 16h, na partida Vitória e Jacuipense, no Barradão. Iniciando sua 112ª edição, o centenário Baianão retorna com um problema antigo: estádios. Devido às reformas inacabadas, três ainda não foram liberados, colocando cinco times para atuar fora de sua cidade nesta 1ª rodada do campeonato.

Vice-campeão no Baiano de 2015, o Vitória da Conquista começa o estadual longe de sua terra natal. Devido à troca do gramado, o Estádio Lomanto Júnior inicia a temporada sem condições de jogo. Nesse cenário, o jogo contra o Vitória na 2ª rodada - que seria a primeira em casa, acontecerá no Mário Pessoa, em Ilhéus.

Além desta preocupação, o time de Conquista se prepara para disputar outras duas competições neste 1º semestre: a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Diante tantos jogos, o clube aumentou o elenco, mantendo peças do time de 2015 e contratando velhos conhecidos do Bode, como Rafael Granja e Carlinhos.

Outro time que começa o Baiano longe de sua torcida é a Juazeirense. Também disputando três competições, o time de Juazeiro não tem o Adauto Moraes nas melhores condições. O problema se repete: troca de gramado. Nesta rodada de abertura, o Cancão de Fogo recebe o Bahia, no Pituaçu, nesta domingo, 31.

O caso mais grave é o do Joia da Princesa, em Feira de Santana. O estádio, que abrigaria três equipes, também passa por reforma e deve ficar pronto apenas em março. Até sua aprovação, Feirense e o Fluminense atuarão em Riachão de Jacuípe, no Eliel Martins. Já o Bahia de Feira, optou pelo Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim.

Com tantos times longe de casa, 2016 marca o retorno da Jacuipense à Riachão de Jacuípe pela elite do Estadual. Após quase 17 anos longe da 1ª Divisão, o Leão do Sisal voltou em 2013 e desde então vinha atuando fora do Eliel Martins, que passou por mudanças.

Mudança no regulamento

O Baiano deste ano tem apenas uma grande mudança no regulamento. Para a definição da vantagem pelo empate e mando de campo nas semifinais e final, será levado em conta toda a campanha das equipes durante o torneio. Em 2015, as vantagens eram definidas pelo aproveitamento somente na fase anterior.

Como nos anos anteriores, as duas primeiras equipes garantem vaga na Copa do Nordeste de 2017. O 3º colocado vai escolher entre o Nordestão ou a Série D deste ano. Já o 4º lugar, vai herdar a vaga não aproveitada pela equipe que ficou na 3ª posição.

Novidades em campo

Uma novidade dentro de campo no Baianão serão os paraguaios contratados pelo Feirense. Com uma parceria com a Faculdade Anísio Teixeira, o clube trouxe o diretor de futebol Raimundo Queiroz, ex-dirigente do Vitória, e foi buscar reforços fora do país.

Para este Estadual, a Águia do Sertão contará com quatro paraguaios: o lateral Efren, 20; o volante Hernan, 24; o meia Eduardo Echiverria, 25; e o atacante Júnior Isfren, de 18.

Neste ano, o Estadual terá um estreante. Fundado em 2009, o Flamengo de Guanambi disputou seu 1º jogo profissional em 2013, terminando em 3º lugar na 2ª Divisão do Baiano. No ano seguinte repetiu a colocação, mas em 2015 garantiu o acesso e ainda foi campeão. O Beija-Flor do Sertão vai jogar em sua cidade, no Estádio 2 de Julho.

adblock ativo