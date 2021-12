Baianão 2016: clubes têm até dia 16 para se adequar

São 12 clubes querendo levantar o troféu de campeão baiano no dia 8 de maio do próximo ano, mas todos têm até dia 16 deste mês para apresentar as certidões negativas do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut) e garantir presença na competição estadual que começa em 31 de janeiro. A exigência foi transmitida nesta terça-feira, 1º, pelo presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, durante a reunião do Conselho Técnico do Estadual.

"Os clubes já entendem a situação do Profut. Só estamos fazendo cumprir a lei. Quem não apresentar as certidões negativas da Receita Federal relativas ao INSS e FGTS não poderá se inscrever. Assim, sendo a vaga será repassada para o clube que obteve a melhor colocação na Série B de 2015. O primeiro da fila é o Juazeiro", explicou Ednaldo, acrescentando que as inscrições foram abertas nesta terça.

Segundo Ednaldo, desde o último dia 5 de agosto a Federação Bahiana de Futebol vem passando informações aos filiados sobre o Profut. "Ninguém está sendo pego de surpresa com estas determinações da lei. O Bahia já aderiu ao Profut e creio que todos os clubes estarão aptos", afirmou Ednaldo, opinando que o "campeonato de 2016 continua equilibrado, com a nova composição de grupos".

Cabeça de chave

Os 12 times do Baianão 2016 foram divididos em dois grupos. No Grupo 1 ficaram Vitória, Bahia de Feira, Colo-Colo, Flamengo de Guanambí, Galícia e Juazeirense. No Grupo 2 estão o atual campeão Bahia, Feirense, Fluminense de Feira, Jacobina, Jacuipense e Vitória da Conquista.

Na hipótese da final do campeonato ser disputada por Vitória (Série A) e Bahia (Série B), a disputa do 3º lugar valerá vaga na Copa do Nordeste de 2017. Vale lembrar que campeão e vice já garantem as duas primeiras vagas na competição regional.

