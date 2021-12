Baianão 2015: promessa de melhoria para o ano que vem

Gramados maltratados, jogos insossos, maratonas intermináveis de partidas. São defeitos que assolam o Campeonato Baiano há muito tempo e que, segundo a Federação Bahiana de Futebol (FBF), serão combatidos para a edição de 2015.

Na quinta-feira, 27 , no dia em que foi realizado o sorteio dos grupos do próximo Baianão, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, renovou a promessa de agir com maior rigor quanto ao controle da qualidade dos estádios do interior.

Além de ter dividido as chaves da competição (confira no infográfico), o evento, que aconteceu no Quartel de Amaralina, definiu o único Ba-Vi da primeira fase para o Barradão. Assim, automaticamente, o embate de 2016 será na Fonte Nova.

A diminuição dos clássicos - o número, quatro em 2014, baixou para três, no máximo, em 2015 - se deu por conta do encolhimento da etapa inicial do campeonato. Esta terá apenas um turno.

Apesar de ter ficado sem o privilégio do mando de campo no clássico, o Bahia pode, por outro lado, comemorar o fato de, na pior das hipóteses, ter de fazer duas viagens na primeira fase. E, entre os seus adversários, apenas Jacobina e Vitória da Conquista, que mandam jogos em suas cidades, exigiriam deslocamentos mais longos.

"Aparentemente, temos uma chance melhor de viajar menos do que nosso maior rival. Isso, do ponto de vista logístico e operacional, é interessante", avaliou Pablo Ramos, diretor de futebol do Bahia.

Os outros componentes do grupo 2, que irão enfrentar o Tricolor, são Jacuipense, Catuense e Feirense, que deverão mandar seus jogos, respectivamente, em Pituaçu (Salvador), Alagoinhas e Feira de Santana. Com a ressalva de o Feirense poder mudar sua casa para Senhor do Bonfim. "Isso se avaliarmos que o Joia da Princesa, que também vai receber partidas do Bahia de Feira, ficaria sobrecarregado", disse Ednaldo.

Ainda sobre a estrutura dos estádios, o dirigente prometeu rigor: "Não vamos mais aceitar gramados que possam trazer risco para os atletas. Vamos fazer uma vistoria no próximo dia 10 e, a partir dessa data, será concedido um período de mais 30 dias para serem feitas as melhorias necessárias. Esperamos a colaboração de clubes e prefeituras". De acordo com Ednaldo, a federação não vai se furtar em mudar o mando dos times que não se adequarem às exigências. Ele citou os estádios de Jacobina (José Rocha), Ilhéus (Mário Pessoa), Juazeiro (Adauto Moraes) e Feira (Joia) como os que estão na mira.

Na torcida

Representante do Vitória no evento, o coordenador de futebol João Paulo deixou claro que a maior preocupação do clube é com a questão das viagens. "Temos a possibilidade de fazer três grandes deslocamentos, para Teixeira de Freitas (onde o Serrano vai mandar seus jogos), Ilhéus (Colo-Colo) e Juazeiro (Juazeirense). Vamos torcer pra enfrentar pelo menos um desses três em casa", declarou. O Leão ainda terá pela frente Galícia, que atuará em Pituaçu, e Bahia de Feira.

Ednaldo Rodrigues revelou que a tabela detalhada deverá ser divulgada no próximo dia 1º, e a distribuição dos jogos será feita de acordo com os critérios técnicos da organização.

Os dois primeiros colocados do Campeonato Baiano terão direito a vagas na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Quem ficar em terceiro terá direito de escolher se prefere disputar o Nordestão ou a Série D do Brasileiro - excetuando os casos de Bahia ou Vitória. O time que terminar em quarto joga o torneio que sobrar.

