Baianão 2015: emoção garantida na última rodada

Campeonato de 'tiro curto' e com muitos clubes embolados na tabela de classificação, o Baianão-2015 terá todos seus seis jogos na rodada final da 1ª fase com caráter de decisão. Mesmo com cinco equipes já garantidas nas quartas de final e duas no 'Torneio da Morte', a disputa para atuar nos duelos de mata-mata com vantagem dará a tônica dos confrontos do próximo domingo.

Ao fim da 5ª rodada, o líder Vitória da Conquista, com 11 pontos, Vitória (2º, com 9), Jacuipense, Colo-Colo e Juazeirense (3º, 4º e 5º, respectivamente, com 8) carimbaram suas vagas nas quartas de final do campeonato.

Com apenas um empate no Baianão, o Feirense já está no mata-mata que definirá os dois clubes rebaixados do torneio, e ainda ganhou a companhia do Jacobina, 11º colocado, que também ainda não venceu na competição (veja a tabela de classificação abaixo). Assim, cinco times ainda disputam as três vagas restantes nas quartas de final: Catuense, Bahia, Bahia de Feira, Galícia e Serrano. Quem não avançar entre os oito primeiros, vai direto para a briga contra o rebaixamento.

O interessante é que mesmo para aqueles que já estão classificados a última rodada será de muita importância, tudo porque os quatro primeiros colocados terão a vantagem de não apenas decidir em casa os confrontos de ida e volta de quartas de final, mas também poderão atuar por um empate ao final dos 180 minutos que compõem os dois duelos. Deste modo, as partidas Juazeirense x Vitória e Colo-Colo x Vitória da Conquista, todos já garantidos na próxima fase, prometem emoção.

Na matemática da classificação, o Serrano, que recebe o Jacobina em Porto Seguro, é o único time que precisa vencer e contar com tropeços de pelo menos dois adversários para ir às quartas de final, além da difícil missão de melhorar seu saldo de três gols negativos. Todos os demais dependem apenas dos próprios esforços para avançar.

Destaque para o confronto direto entre Galícia e Catuense, jogo que aconteceria em Pituaçu, mas que foi transferido para Senhor do Bonfim, no Estádio Pedro Amorim. "Foi um pedido da Polícia Militar, para que não houvesse dois jogos numa mesma praça, já que o Bahia joga na Fonte Nova (contra o Feirense), no mesmo horário", justificou Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

O Galícia não se opôs à troca de mando. Apesar da necessidade de vencer e do costume de sua torcida em ir a Pituaçu, o presidente do Granadeiro, Dario Rego, diz que foi vantagem para o clube jogar em Senhor do Bonfim. "Gastaremos menos com transporte e acomodação do que se tivéssemos que arcar com os gastos de jogar em Pituaçu. Além disso, esperamos um público de mais de 3 mil pessoas lá".

Ba-Vi prematuro

Outro ponto de destaque da rodada decisiva é a formação das chaves de quartas de final. O 1º, 3º, 6º e 8º lugares ficam de um lado da tabela e só podem se encontrar com os demais clubes na grande final.

Como as chances de Bahia e Vitória assegurarem as duas primeiras posições são nulas, abre-se um leque de possibilidades que podem levar o Tricolor e o Rubro-Negro a duelar antes da decisão do título. Por exemplo, se terminada a 1ª fase com a pontuação de hoje, haveria uma Ba-Vi já nas quartas de final.

Torneio da Morte

Os times rebaixados no Baianão serão os perdedores dos dois duelos de ida e volta entre o 9º e o 12º, e o 10 e o 11º colocados. Assim como nos confrontos de quartas, as equipes de melhor campanha terão a vantagem de decidir a vaga na 1ª Divisão em casa, assim como poder empatar ao final do 'jogo de 180 minutos'.

Desta maneira, somente o lanterna Feirense joga sem qualquer tipo de ambição no domingo, já que matematicamente não pode alcançar a 10ª posição, por conta do confronto direto Serrano x Jacobina.

Sorteio

Se os melhores times da fase de classificação serão premiados na 2ª fase com a vantagem do empate e o mando de campo na partida de volta, o mesmo não acontecerá nas semifinais. Terão o benefício, na verdade, as equipes de melhor desempenho nas quartas de final, o que pode gerar situações pitorescas como até um sorteio para definir quem terá o privilégio.

O regulamento, aprovado por clubes e FBF antes do Baianão, prevê que em caso de empate na campanha que deu acesso às semifinais, a vantagem seja decidida por meio dos critérios de desempate da 1ª fase.

Os primeiros critérios são bem conhecidos do torcedor: pontos, vitórias, saldo de gols e gols marcados. Mas é a partir daí que o inusitado pode atacar no campeonato. Caso haja empate nos critérios acima, a vantagem irá para quem tiver o menor número de cartões vermelhos, seguido pelo menor número de amarelos e, por fim, sorteio.

Se o encontro de semifinais, por exemplo, acontecer após dois empates em 0 a 0 nos jogos de ida e volta, pode-se falar que a vantagem será decidida pela mão 'pesada' ou não da arbitragem nos jogos das quartas de final.

"Foi uma decisão dos clubes que acatamos, até porque o critério adotado pela FBF sempre foi o de premiar a melhor campanha ao longo de todo o torneio. Creio que a motivação tenha até sido o fato de não haver o enfrentamento de todos contra todos na 1ª fase", explica o presidente da federação, Ednaldo Rodrigues.

Para os duelos da grande final e na disputa de 3º e 4º lugares, que definirão os representantes baianos no Nordestão 2016, na Copa do Brasil 2016 e na Série D 2015, a vantagem volta a ser do time de melhor campanha em todas as fases do torneio.

