Baianão 2012: pronto para ser o maior do novo século

O torcedor pode se preparar. A partir de quarta-feira, 18, a bola vai rolar pelo Campeonato Baiano de 2012, que, por sinal, tem tudo para ser bem interessante, no mínimo. Afinal, do norte ao sul da Bahia, do interior à capital, do clube mais modesto aos mais tradicionais, o que não faltam são elementos e motivos para fazer deste, com sobras, o Baianão mais badalado do século até aqui.

A dupla Ba-Vi, por exemplo, está cheia deles. Em boa parte, devido ao fato de o Bahia de Feira ter conquistado o último campeonato. Por isso, tanto tricolores quanto rubro-negros estão entrando no certame com ‘sangue nos olhos’ para retomar a hegemonia estadual. O Vitória, detentor de oito das últimas dez taças, não quer ter ameaçado seu status de ‘Senhor’ máximo do Campeonato Baiano neste novo milênio. Já o Bahia, recordista no total com 43 conquistas, anseia acabar com o para lá de incômodo jejum de 11 anos sem faturar um Estadual.

Em âmbito nacional, mais fatores motivacionais. Bahia e Vitória têm fortes metas para o segundo semestre. O Esquadrão deseja fazer bonito no Brasileirão e, diferentemente de 2011, passar longe da disputa contra o rebaixamento. O Leão, por sua vez, não aceita permanecer mais um ano na Série B. O acesso, sem falta, tem de vir em 2012. Para tanto, os dois gigantes do Estado chegaram a mesma conclusão: só um time forte com sua base montada desde o início da temporada e o respaldo pela conquista de mais um título baiano darão a força necessária para que os grandes objetivos do ano sejam alcançados. Por isso, os presidentes dos dois clubes já afirmaram: vencer o Baianão 2012 é prioridade.

E o melhor: pela primeira vez na história, Bahia e Vitória terão arrecadações anuais na casa dos R$ 50 milhões. O valor é maior, por exemplo, dos que os quase R$ 40 milhões do tricolor e dos R$ 25 milhões do rubro-negro na temporada passada. Para 2012, expectativa de salários em dia, maiores investimentos e, consequentemente, grandes jogadores no elenco. No Esquadrão, Morais, Marcelo Lomba, Titi e Ávine puxam a fila. No Leão, as estrelas são Marquinhos, Rodrigo, Robston e Geovanni.

Interior forte - Contudo, ao que tudo indica, a dupla de gigantes deve ter ‘pedreiras’ pela frente. Afinal, os elementos que potencializam o Baianão 2012 como possivelmente o melhor do século até aqui estão longe de se resumir a Salvador. Afinal, o feito do Bahia de Feira no ano passado, somado à conquista do Colo-Colo em 2006, provam que o futebol do interior pode, sim, superar o da capital. Sendo assim, são mais dez candidatos.

Este ano, o discurso geral dos dirigentes de todas as equipes é o de entrar no campeonato para brigar pelo título. O resultado foi a chegada de uma série de reforços de impacto. Em sua maioria, atletas veteranos e de sucesso em grandes equipes no passado.

Em geral, são contratações que, se não são chegaram aos clubes com o mesmo vigor físico de outrora, ainda merecem crédito pela qualidade técnica já demonstrada. Além disso, com experiência e um histórico positivo, podem transmitir a confiança necessária para alavancar a auto-estima de suas respectivas equipes. De quebra, os tais medalhões dão um charme especial a esta edição do Campeonato Baiano.

A lista de veteranos badalados é de perder de vista. No Bahia de Feira, há Jackson, 38 anos, ex-Vitória, Palmeiras, Cruzeiro e de rápida passagem pela Seleção. No Fluminense, destaque para o folclórico centroavante Brasão, 30 anos, ex-Atlético-PR e Santa Cruz, e para o meia-atacante Allan Dellon, 33 anos, cria do Vitória. No Camaçari, mais um meia-atacante: Robson Luis, 34 anos, antigo destaque da dupla Ba-Vi. Ele se junta, no time do Polo, a Júnior Tuchê, zagueiro, e Joãozinho, atacante, ambos 34 anos e ex-Vitória. O Juazeirense, por sua vez, ataca como os também folclóricos Clodoaldo Matador, 32 anos, ex-Fortaleza e Ceará, e Fábio Saci, 29 anos, ex-Bahia e Vitória.

Portanto, estrela é o que não vai faltar neste campeonato. Competitividade, pelo visto, também não. Motivação, muito menos. Agora, ao torcedor, é vestir a camisa de seu clube, empunhar a bandeira e acompanhar o maior Baianão do século XXI.

