Baiana Virna Jandiroba derrota japonesa no UFC Las Vegas e segue invicta

A lutadora baiana Virna Jandiroba segue seu bom retrospecto no Ultimate Fighting Championship. Na noite deste sábado, 19, ela venceu Kanako Murata por nocaute técnico (interrupção médica) no intervalo do segundo para o terceiro round. A luta deste sábado fez parte do card preliminar do UFC Zumbi Coreano x Ige, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A Carcará, como é conhecida, aplicou uma chave de braço na adversária e a lesionou. A japonesa Kanako Murata ainda chegou a lutar no segundo round, mas não conseguiu seguir para o terceiro e último tempo.

Com o triunfo, a brasileira acumula um cartel profissional de 17 vitórias e duas derrotas. Ela é a atual número 13 do ranking do peso-palha (até 52 kg). Essa é a sua terceira vitória no UFC.

Virna Jandiroba também aproveitou o holofote para se pronunciar politicamente. A brasileira criticou e pediu a saída do presidente Jair Bolsonaro. "Viva o SUS [Sistema Único de Saúde], fora Naro", disse em vídeo que viralizou nas redes sociais, num dia em que o Brasil atingiu a marca de 500 mil mortos pela covid-19".

Antes da luta deste sábado, Virna Jandiroba deu uma entrevista exclusiva para o Portal A TARDE, em que falou sobre sua carreira e sua projeções no UFC.

