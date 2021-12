Baiana Virna Carcará trilha seu caminho para chegar ao UFC

Onze vitórias em onze eventos do MMA aproximam do UFC feminino a lutadora baiana Virna Carcará, de 28 anos. A peso palha (até 52 kg) acredita que o ingresso no UFC seja uma questão de tempo, devido à forma como vem derrubando adversárias no octógano, onde o sobrenome Jandiroba dá lugar ao de Carcará.

As nove vitórias por finalização em lutas recentes justificam o apelido escolhido por Virna, nascida em Serrinha, a 173 km de Salvador no Sertão baiano. Daí nasceu também a sua inspiração na ave que tem como habitat as matas do interior do estado.

“Eu procurava uma representação do Nordeste para me posicionar no mundo da luta e acho que Carcará define bem minha região”, explicou Virna, hoje residente em Feira de Santana, a 109 km da capital. A performance no MMA, para a qual migrou em 2013 do jiu-jitsu, resultou em um contrato de 6 meses com a Invicta FC.

Até agora sem conhecer derrotas nessa categoria, Virna Carcará treina na academia Figth House com o técnico Renato Velame. “Não estou dentro do UFC, maior organização mundial de MMA, mas sou apontada por muitas mídias internacionais como uma forte candidata à contratação”, afirmou ela.

Maior evento de MMA feminino, a Invicta é considerada uma ponte para o UFC pelo histórico de lutadoras que já representaram a entidade. Entre elas, a baiana Amanda Leoa e a paranaense Crys Ciborg.

“Acho que é uma questão de tempo para chegar lá. Vou continuar mostrando o meu trabalho, agora na Invicta, e o resto virá como consequência”, previu a lutadora que ainda não tem definida a luta de estreia na entidade dirigida pelo ator Bruno Gagliasso.

A expectativa é lutar contra as principais atletas internacionais de sua categoria e conseguir bons resultados para ser impulsionada para o UFC, maior organização mundial de MMA.

Lutadora de jiu-jitsu há 12 anos, Virna migrou para o MMA quando essa modalidade surgiu em 2013. Desde então, está invicta. Apesar da performance, ela prefere não baixar a guarda.

“Eu não tô tão preocupada com a questão do UFC agora, porque o que eu quero é tá dentro da organização que estou agora e me destacar lá dentro. Acho que é um passo de cada vez”, ponderou.

Quatro perguntas para Virna Carcará

Você adotou o nome do Carcará e até a música na sua carreira...

É a música de João do Vale. Me identifico. Vou cantando a música para a luta. Acho que a música, de forma geral, é muito forte, impressiona e emociona.

No interior, políticos gostavam de usar o nome da ave para identificar seu grupo?

Tem essa relação com um governo ditador etc., porque o carcará era compreendido como representação dos grandes coronéis, que impediam o desenvolvimento do Nordeste. Tem essa noção histórica, só que a gente resignificou. O carcará que eu uso é mais como uma ave que representa o Nordeste.

Você também “pega, mata e come”, como diz a letra da música?

(risos) Tento ser o máximo precisa nas minhas lutas. Tenho onze lutas e nove finalizações. Então, acho que é uma boa metáfora o “pega, mata e come”.

Quem você tem na mira para derrubar no octógono?

Na minha categoria tem a Jessica Bate Estaca, que perdeu agora (sábado, 14 de maio) a disputa do cinturão para Cláudia Gadelha.

