Baiana sobe ao pódio no Brasileiro e no Mundial de Stand-up

A surfista baiana Barbara Brazil conquistou duas medalhas em dois dias no Stand-up Paddle e confirmou mais uma vez porque é referência no esporte e tricampeã brasileira. No sábado, 5, Babi faturou a medalha de prata no Campeonato Mundial, disputado em Maceió, e conquistou a medalha de bronze na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, no domingo, 6.

O Mundial foi realizado nas praias do Francês e Pajuçara, entre os dias 29 de março e 6 de abril, e a brasileira por pouco não sobe ao lugar mais alto do pódio. Ela disputa a modalidade Race Open Feminino.

A baiana conseguiu o terceiro lugar no torneio nacional, disputado também na capital alagoana, no dia seguinte ao Mundial. Barbara conquistou o campeonato brasileiro Race Open em 2011, 2012 e 2013.

