Baiana nocauteia alemã e é 1ª brasileira a vencer no UFC

Em noite com três baianos no octógono do UFC Rio 4, Amanda Nunes foi a única representante da Bahia a vencer a luta na madrugada deste domingo, 4. Com atuação impressionante, Amanda nocauteou Sheila Gaff ainda no primeiro round. Apesar da disputa ter sido rápida, a luta começou muito movimentada e com as duas partindo para cima.

A alemã teve um bom início de combate e quase pegou as costas da baiana, mas logo Amanda conseguiu impor seu ritmo de luta. Foi com um golpe devastador, com cotoveladas, que ela nocauteou a adversária aos 2min08 do primeiro round.

Essa é a primeira vitória de uma brasileira no UFC.

Masculino - O carateca baiano, radicado no Pará, Lyoto Machida, foi derrotado por Phil Davis em uma decisão polêmica dos juízes. Até o presidente do UFC, Dana White, questionou a decisão por meio de sua conta no Twitter. "Uau! Dei Vitória de Machida nos três rounds, mas isso é o que acontece quando se deixa na mão dos juízes", escreveu.

Lyoto foi derrotado por Phil Davis em uma decisão polêmica (Foto: Agência Reuters)

O duelo foi disputado ponto a ponto. Machida começou bem, encaixando bons chutes baixos e sequência de golpes, que levou o adversário para o chão. Mas Davis se recuperou e também derrubou o brasileiro no final do primeiro round.

Phil Davis passou o segundo round tentando derrubar o carateca, que conseguiu se defender até os segundos finais do round, quando caiu. No último assalto, Lyoto acertou mais socos e chutes e não caiu.

Após a divulgação do resultado, ele comentou a decisão dos juízes. "Não sei qual a regra do UFC. Não sei o que estão julgando. O grito da galera fala por si só", disse Machida, se referindo as vaias e gritos da torcida criticando os juízos.

Mais Bahia - O terceiro baiano a lutar foi Ednaldo Lula, 29 anos, que foi derrotado por pontos para o estreante Francimar Bodão.

