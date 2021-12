Baiana luta por vaga nas quartas do Mundial de Boxe

Maior esperança brasileira no Mundial de Boxe, Adriana Araújo volta ao ringue nesta quinta-feira, 20, para enfrentar a russa Sofya Ochigava, pelas oitavas de final da categoria até 60kg, na cidade sul-coreana de Jeju.

Medalhista de bronze na Olimpíada-2012, a baiana lutará pela segunda vez na competição e tentará repetir o feito da compatriota Clélia Costa, que nesat quarta, 19, se classificou às quartas de final, na categoria até 51kg, ao derrotar a australiana Kristy Lee Harris por unanimidade dos juízes, com placares de 40 a 32, 39 a 37 e 40 a 36. Se vencer a russa Saiana Sagataeva, Clélia garantirá o bronze, já que todas as semifinalistas no boxe sobem ao pódio.

As outras duas brasileiras no torneio foram eliminadas nesta quarta, 19. Flavia Figueiredo, na categoria até 75kg, diante da marroquina Khadija Mardi, e Andreia Bandeira, na até 81kg, contra a chinesa Xiaoli Yang.

