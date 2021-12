Baiana leva 2 bronzes em competições de jiu-jitsu na Europa

A lutadora baiana Alexandra Kill Bill, atleta do Esporte Clube Bahia, faturou duas medalhas no último final de semana em competições de Jiu-jitsu disputadas na Europa.

Ela havia conquistado o vice campeonato europeu este ano e agora subiu ao pódio mais duas vezes, faturando o bronze no Europeu No-Gi e no Internacional Open de Roma, na Itália.

No momento da premiação, Alexandra subiu ao pódio com a camisa tricolor e chegou a levar um "puxão de orelha" da organização do evento, que não permite que os atletas sejam premiados sem o kimono.

A atleta agora se prepara para outro desafio no final de semana, quando sobe no tatame para o Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu. O torneio será válido como seletiva para o Mundial de Jiu-jitsu Esportivo, em agosto deste ano.

