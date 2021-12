Baiana fala sobre experiência no Mundial de basquete

Foi de shortinho, cabelos ao vento e água de coco em mãos que Isabela Ramona resolveu falar sobre seus próximos passos. De 'folga' desde o Mundial na Turquia - primeira competição que participou como adulta com a Seleção Brasileira de basquete - a baiana de 20 anos passou quatro dias em Salvador antes de encarar mais treinos.

"Meu foco agora é ir para a Liga Nacional e fazer um bom campeonato, meu primeiro como adulta. Quero me manter na seleção brasileira e vou trabalhar muito forte para isso", diz. Apesar do rostinho de menina, o tom de voz e o porte são de quem tem experiência e vivência profissional. E os sonhos - ou metas, como ela prefere colocar - acompanham a seriedade da moça.

"Meu foco, mesmo, é na Olimpíada. Sei que só dependo de mim para ser chamada e que preciso fazer boas temporadas para isso. Ganhei um campeonato (sub-19), mas isso não quer dizer nada", decreta.

O semblante sério é mantido quando Isabela avalia sua participação no Mundial, que terminou no último dia 5. Para a ala, a eliminação nas oitavas de final vai servir como lição para o crescimento da seleção e dela, individualmente. Mas ela reconhece que o processo de amadurecimento é longo.

"Nos momentos decisivos, a gente não soube lidar como equipe. Ainda mais porque vamos reforçar a experiência como seleção daqui para frente". No entanto, ela ressalta que, apesar de falhas, houve acertos.

"O Mundial tem um nível muito alto, diferente da nossa realidade. Lá a gente não pode errar, não pode hesitar, porque as meninas são muito rápidas. Oscilamos momentos muito bons com momentos muito ruins. E aí as adversárias chegavam a abrir 10 pontos de diferença, o que é difícil de tirar depois".

A ala se mostra confiante no esquema de renovação do técnico Luiz Zanon, que convocou para a seleção principal meninas mais novas. No entanto, Isabela acha que os clubes não vão seguir o exemplo.

"Os clubes querem resultados rápidos. Por isso, não investem tanto nas meninas mais novas e preferem manter uma equipe mais experiente para conseguir títulos. A curto prazo isso funciona, mas quando chega a hora de reciclar o time o nível das meninas que estão começando é muito diferente das que estão saindo", avalia.

Malabarista

Isabela sabe que o trabalho pós-Mundial vai ser puxado. Mas rotina intensa já é velha conhecida: treino e academia de manhã, almoço e descanso e mais treino pela tarde. Segundo a atleta, é "basquete o dia inteiro". No São José, clube que defende desde o ano passado, a ala trancou a faculdade de fisioterapia e agora se dedica exclusivamente ao basquete - e a visitar a família.

"Sinto falta de coisas simples, como poder programar uma viagem ou ver minha família nos finais de semana. No meu caso é ainda mais complicado, porque metade mora no Rio e metade mora aqui. Não tenho nem vontade de fazer farra", ri.

A colega de quarto, de clube e de seleção, a lateral Joice Coelho, de 21 anos, confirma. "A gente não tem energia para mais nada, o tempo que sobra a gente usa para descansar", completa.

adblock ativo