Baiana está a uma prova de bi-Mundial inédito para o Brasil

Apenas duas etapas e 60 pontos ainda em disputa separam a nadadora baiana Ana Marcela Cunha de um inédito segundo título da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. O bicampeonato histórico, jamais conquistado por qualquer atleta das Américas, tem chance de vir antecipadamente para a brasileira, que soma 40 pontos à frente da segunda colocada, Nadine Reichert.

"Preciso chegar na frente da alemã Nadine, da americana Eva Fabian e da outra alemã, Angela Maurer, para eu ser campeã antecipada. Não importa a colocação", explicou Ana, já treinando em Hong Kong, onde nadará a penúltima etapa do Circuito Mundial de 10 km Fina.

Ela acumula 100 pontos no ranking. Nadine, com 60 pontos, Eva (56) e Angela (50), completam os quatro primeiros lugares. "Matematicamente, todas as quatro têm chances de ser campeãs", lembrou Christiane Fanzers, chefe da equipe que foi a Hong Kong.

A prova de 10 km será disputada às 22 horas de sábado, 6. Mas pelo fuso horário de Hong Kong, será às 9 horas de domingo em Salvador. Vencendo, Ana Marcela vai a 120 pontos e assegura o título, impedindo de a decisão ser adiada para a última etapa, em Shantou, na China.

A etapa final terá pontuação dobrada. Em vez de 20 pontos, serão 40 para o primeiro lugar. "Mesmo que eu consiga ser campeã já no sábado, tenho de pelo menos largar em Shantou para validar a participação", ressalvou Ana.

A maratonista aquática rebate o questionamento de que ela teria encontrado facilidade para pontuar na Copa, devido a ausência das principais concorrentes na sexta das oito etapas. A prova em questão é a etapa do Canadá, realizada em 11 de agosto, na mesma época dos Jogos Olímpicos de Londres.

"Eu já estava liderando o Circuito Mundial antes da Olimpíada. Apenas ampliei a vantagem que tinha sobre algumas das concorrentes que foram a competir em Londres", deu de ombros a nadadora baiana.

Melhores do mundo - As adversárias de Ana são reconhecidamente as melhores do mundo na modalidade. Uma das mais respeitadas é a campeã do mundo Angela Maurer. A alemã é lembrada por ter sido a maior rival na prova de 25 km do Mundial de Xangai 2011.

Nos metros finais, Maurer disputou cada centímetro da reta final da disputa. Ana, no entanto, foi mais rápida e conquistou medalha de ouro inédito. Um ano antes, ela já tinha sido campeã da Copa do Mundo da Fina, pelo qual luta agora pelo bicampeonato. Em 2009, o título ficou com a paulista Poliana Okimoto.

Marcela antecipa seus planos para o caso de já retornar ao Brasil campeã. Ela conta ter comprado uma lancha, batizada de Anamar, que irá acompanhá-la durante a tradicional Travessia Mar Grande/Salvador.

