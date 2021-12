Baiana é novo reforço do UFC

A lutadora baiana Amanda Nunes, de 24 anos, é a primeira brasileira a ser contratada pelo UFC. A organização acertou o reforço dela e de mais três mulheres para seu plantel.

As outras aquisições foram a canadense Sarah Kaufman, a americana Julie Kedzie e a holandesa Germaine de Randamie. As três primeiras são atletas do peso-galo, e a última é uma peso-pena.

Em seu twitter, Amanda festejou a novidade: "Agora sim, Brasil", postou. Atualmente, a lutadora mora nos Estados Unidos.

Nova chance - No sábado, 23, o baiano radicado no Pará, Lyoto Machida, venceu Dan Henderson por pontos, em decisão dividida dos juízes, no UFC 157, e agora terá mais uma chance de disputar o cinturão dos meio-pesados.

Dana White já confirmou que ele pega o vencedor de Jon Jones x Chael Sonnen, que se enfrentam no UFC 159, dia 27 de abril.

