Baiana é campeã de etapa do Sul-Americano de Tênis

A tenista baiana Maria Barbosa Menezes, de 13 anos, conquistou na tarde desta sexta-feira, 22, o título da etapa de Cali, na Colômbia, do Circuito Cosat (Circuito Sul-Americano de Tênis), categoria 14 anos.

A atleta, 4ª do ranking da América do Sul, bateu a equatoriana Mell Reasco, número 1 do continente, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Este foi o segundo torneio da jovem baiana na seletiva sul-americana, que classifica as seis melhores para a seletiva europeia.

O histórico de Maria também tem outras conquistas. Mesmo com 12 anos e disputando nesta categoria, ela levou a Copa Guga Kuerten, realizada no Paraguai, e o Bahia Juniors Cup, em Salvador.

Outro baiano

Terceiro no ranking continental, o baiano Natan Rodrigues, 13, foi eliminado na semifinal do masculino. Ele perdeu para o argentino Santiago de la Fuente, com um duplo 6/1. Este foi o seu primeiro desafio na competição.

As próximas etapas são a de Guayaquil, no Equador, e de Chosica, no Peru.

