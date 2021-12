Baiana de 10 anos é campeã do Brasileiro de Ginástica Rítmica

A ginasta baiana Keila Santos, 10 anos, subiu ao pódio com a conquista do primeiro lugar no aparelho bola do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Pré-infantil e Infantil 2018, nesta quinta-feira, 1º. Ele volta a competir nesta sexta, 2, último dia do campeonato, disputando as finais dos aparelhos mãos livres, fita e bola. O evento foi aberto terça passada.

Com entrada inteiramente gratuita, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica é realizado no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas. A competição reúne atletas integrantes de 37 clubes dos estados de Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal. No total, são 35 ginastas da categoria pré infantil e 99 no juvenil.

Além de Keila Santos, destaque da competição, a Bahia está representada por outras nove atletas. Entre elas, Amanda Macedo dos Reis, Júlia Brito Góes e Alana Barbosa também irão representar o estado baiano na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a partir do dia 12, em Natal.

