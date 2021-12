Baiana conquista prata no Mundial Paralímpico de Atletismo

No Mundial Paralímpico de Atletismo, no Qatar, Raíssa Machado, natural de Ibipeba, obteve nesta quinta-feira, 29, a medalha de prata no lançamento de dardos categoria F56 (para atletas com deficiência nos membros inferiores). A marca de 18,82 m foi a melhor da carreira da baiana.

Outro bom resultado da delegação brasileira também nesta quinta foi o ouro do carioca Felipe Gomes nos 200 m T11 (cego total).

