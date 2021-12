Baiana briga pelo terceiro título de Stand Up Paddle

Um segundo lugar na sexta etapa do Brasileiro de Stand Up já garante o tricampeonato à baiana Bárbara Brazil neste sábado, 14, às 14h, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Líder da categoria race profissional com 8.510 pontos, ela acumula 970 de vantagem para a paulista Ariela Pinto, segunda colocada e 1.130 pontos à frente da carioca Lena Ribeiro, que ocupa a terceira posição.

"Foram sete etapas disputadas na temporada 2013. Eu venci três, fiquei em segundo lugar em outras duas e descartei uma delas", contou Babi Brazil, como é apelidada pelos supistas.

A possibilidade de o mar se apresentar agitado, com grandes ondas, não pegará Babi de improviso. "Estou acostumada a remar com mar grande, a onda balançando muito a prancha. Foi assim no Mundial do Peru", disse a supista.

Ainda sem a experiência de erguer o troféu de campeã em competições internacionais, Babi tem um quarto lugar na Maratona de 22 km do Mundial de Cobre, no Peru, em 2012. O único bronze foi conquistado no mesmo Mundial, na prova de 4,5 km, voltada para a técnica das supistas em manobrar.

"Eles julgaram como cada atleta usou a técnica de passar pelas arrebentações e a descida nas ondas. É surfar na prancha, mas remando", explicou Bárbara, assegurando que, se a água de Copacabana estiver difícil, ela saberá lidar com o desafio.

Este só ocorrerá se a dificuldade não seja for considerada uma ameaça à integridade física dos participantes do evento. Caso isso ocorra na hora da competição, a prova poderá ser suspensa ou transferida.

Segundo o regulamento da etapa, havendo perigo de acidente devido às condições do mar, o evento será disputado em lugar seguro na própria cidade. O aviso foi dado à própria Babi, durante a retirada do kit de participação, nesta sexta, 13.

