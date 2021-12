Baiana bicampeã do mundo desfila pelas ruas de Santos

Em vez dos 10 km de natação com os quais está acostumada, a baiana Ana Marcela Cunha vai percorrer 4 km nesta terça-feira, 16, pela Avenida Ana Costa, em Santos (SP). Desta vez, em cima de um carro de som, sob aplausos e na condição de estrela principal da passeata organizada pela Universidade Santa Cecília (Unisanta), seu clube e patrocinador.

O evento é uma das formas de reconhecimento à nadadora pela conquista do bicampeonato da Copa do Mundo de Maratonas A4quáticas. O circuito de 2012 foi encerrado no sábado, quando Ana venceu a última das dez etapas e só confirmou o título de melhor nadadora do mundo na categoria.

Surpresa - "Ela não sabe da festa, mas desconfia, porque em 2011 colocaram um minitrio para desfilar", antecipou o pai, George Cunha, enquanto esperava a nadadora desembarcar, na segunda, em Guarulhos (SP).

Cansada pelo fuso horário de 11 horas, antes de chegar ao saguão do aeroporto, a nadadora de 20 anos confessou ao A TARDE estar mirando outro bicampeonato. "Agora, vou me preparar para lutar pelo bicampeonato no Mundial de 25 km, no ano que vem", projetou.

"Vou tirar uma semana de férias e depois voltar a treinar, aí, em Inema (Praia da Base Naval de Aratu), para as últimas etapas do Brasileiro de Maratonas Aquáticas, e para o Brasileiro de Piscina, em Guaratinguetá", explicou a maratonista. As provas de piscina serão ainda este mês, e a marítima, em dezembro.

Campeã agradece A TARDE - Sem deixar passar em branco o centenário do Jornal A TARDE, festejado na segunda, 15, a nadadora disse ter muito a agradecer ao veículo de comunicação baiano que a projetou na mídia quando ainda tinha 8 anos. E honrada por fazer parte do vasto número de personagens que compõem os 100 anos de história do diário.

