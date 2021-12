Baiana Ana Marcela vence nos Jogos Mundiais de Praia

Ana Marcela Cunha confirmou o favoritismo e venceu a maratona aquática de 5 km nos Jogos Mundiais de Praia, disputados no Qatar. A medalha de ouro conquistada neste domingo, 14, foi a primeira da baiana na competição. Em entrevista após a prova, a atleta dividiu a conquista com seus stafs e familiares.

"Estou muito feliz. Essa vitória envolve comissão técnica, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, preparador físico, massagista, mãe, pai, noiva. É muita gente que está atrás disso. É muito confortável ter uma equipe dessa e poder apenas treinar e competir, é muito mais fácil", disse Ana Marcela.

Em 2019, a nadadora de 27 anos já ganhou também duas medalhas de ouro no mundial disputado na Coréria do Sul, foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima e terminou como vice-campeã do Circuito Mundial, mesmo não tendo participado de todas as etapas. Agora ela mira a disputa da Olimpíada no próximo ano.

"A gente treina para se manter no pódio e esse ano conseguimos isso. O alvo são os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas para chegar lá brigando por uma medalha, temos que manter o trabalho", projetou a estrela baiana.

