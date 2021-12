Baiana Ana Marcela conquista segundo ouro no Canadá

A nadadora baiana Ana Marcela ganhou pela segunda vez seguida a medalha de ouro na Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. Ela venceu a quinta etapa do circuito internacional de 10 km, nesta sexta-feira, 1º, no lago canadense de Magog, e ficou muito perto de conquistar o tricampeonato da modalidade.

Com os 20 pontos somados pelo primeiro lugar, ela disparou na liderança do circuito, agora com 94 pontos. A paulista Poliana Okimoto, vice-lider do circuito que está lesionada e parou nos 56 pontos.

Agora faltam três etapas para o encerramento da temporada: Lago Megantic (Canadá, na semana que vem), Chun'an (China) e Hong Kong. A participação nesta última prova é obrigatória para quem quiser ficar com o título geral. No total, 60 pontos estarão em jogo ainda este ano.

Ana conquistou medalhas em todas as etapas disputadas no atual circuito. Em Viedma, na Argentina, ela foi prata, no mês de fevereiro. Depois, em Cancún, México, ficou com o bronze. Daí em diante só deu ouro: Setúbal, em Portugal, no mês de junho; e as duas em lagos canadenses, em julho e nesta sexta. Essa é a 11ª medalha do Brasil no circuito, totalizando quatro ouros, quatro pratas e três bronze.

Allan do Carmo é bronze

O dia foi de festa baiana também na competição entre os homens, já que o nadador Allan do Carmo ficou em terceiro lugar na etapa e passou a liderar o circuito masculino.

A medalha de bronze que colocou Allan cinco pontos à frente do alemão Thomas Lurz veio como presente de aniversário antecipado para o baiano, que completará 25 anos no domingo, 3.

"Foi um ritmo de prova bom, com um final muito forte. Tentei atacar os líderes no final, mas eles aceleraram o ritmo e acabei fazendo uma disputa com Samuel (de Bona) para o terceiro lugar, que só foi definido depois de uma hora", disse Allan.

#Colaborou Aurélio Lima

