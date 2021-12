Baiana Ana Marcela conquista o hepta brasileiro

Nadando "em ritmo de treino", como ela mesma disse, e debaixo de muita chuva, Ana Marcela Cunha só precisava de um 7º lugar para ser campeã, mas foi a grande vencedora dos 10 km da etapa de Inema (BA) do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, nesta quinta-feira, 28.

A baiana chegou ao heptacampeonato brasileiro após completar em 2h11m32s. Sua principal adversária, Betina Lorscheistter, fechou em 2h11m32s, seguida por Gabriela Ferreira, com 2h13m09s. Ana e Betina vão representar o Brasil no Sul-Americano da categoria.

"Nadei tranquila. Meus objetivos foram cumpridos e agora é continuar treinando. Ano que vem não temos o Mundial, mas talvez o foco fique na Copa do Mundo para tentar um tricampeonato", disse a nadadora ao final da prova.

No masculino, o destaque ficou pelo sprint final dado por Allan do Carmo e Diogo Villarinho nos últimos 100 metros da prova de 10 km. Villarinho completou em 2h00m36s3 e do Carmo em 2h00m36s8, pouco antes de o céu escurecer de vez e a chuva desabar sobre os 130 nadadores inscritos na competição, entre homens e mulheres .

O resultado só foi confirmado após a direção da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) recorrer à filmagem da batida de mão. Assim, Allan e Diogo conquistaram as duas únicas vagas para o Sul-Americano, já que a 8ª etapa do Nacional valeu como uma seletiva.

"Foi uma prova muito disputada. Meu objetivo era conseguir essa vaga para o Campeonato Sul-Americano, que vai ser o meu primeiro na categoria adulto e esta é minha segunda vitória em etapas do Brasileiro", disse Villarinho.

Essa disputada mostra que o nível dos nadadores só faz crescer", comentou Allan, que vai buscar o bicampeonato sul-americano adulto.

