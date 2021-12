Baiana Amanda Nunes vence a segunda luta no UFC; veja vídeo

A lutadora baiana Amanda Nunes conquistou na quarta-feira, 6, em Fort Campbell, nos Estados Unidos, a sua segunda vitória no octógono do Ultimate, na categoria pesos-galos feminino.

A 'Leoa', como é conhecida, foi um dos destaques do card preliminar do UFC Fight for the Troops 3, evento especial que acontece em uma base militar dos EUA e tem todo seu lucro revertido para entidades de apoio aos veteranos de guerra do país.

Ela venceu por nocaute a holandesa Germaine de Randamie ainda no primeiro round. Após conseguir a queda, Amanda castigou a adversária com uma sequência de socos e cotoveladas até a lutar ser interrompida pelo árbitro Herb Dean.

Com o resultado, a número oito do ranking da organização chega a nona vitória na carreira, que tem ainda três derrotas. "Treinei muito duro e fiz um camp muito qualificado. Obrigado ao UFC. O Brasil deve estar muito feliz agora", falou Amanda Nunes.

adblock ativo