Baiana Amanda Nunes vai encarar Ronda Rousey no UFC

Sob protestos da paranaense Cris Cyborg - que reivindica para si o direito de brigar pelo cinturão dos pesos galo -, Ronda Rousey será a desafiante de Amanda 'Leoa' Nunes na primeira defesa do cinturão da lutadora baiana. O combate será no dia 30 de dezembro, no UFC 207, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Amanda foi a protagonista do maior evento da história do UFC, em sua 200ª edição, quando se tornou a primeira atleta brasileira campeã da principal organização do MMA. Na luta, ela derrotou Miesha Tate, então detentora do cinturão peso galo.

Com um cartel de 13 vitórias e quatro derrotas, a Leoa já havia afirmado que gostaria de encarar Ronda. Já a norte-americana não entra no octógono desde novembro de 2015, quando foi nocauteada por Holly Holm e perdeu o cinturão e sua invencibilidade de 12 lutas do UFC.

É justamente pelo longo período distante da luta que Cyborg enxerga injustiça ser Ronda e não ela a desafiante. Sem meias palavras, ela postou sua revolta nas redes sociais. "É ridículo Ronda obter sua primeira luta pelo cinturão depois de ser surrada pela Holy (...) e um ano de férias. Só vai apoiar a história que ela foi criada pela mídia", disparou Cyborg.

Em resposta, o presidente do UFC, Dana White, garantiu que a vencedora do duelo enfrentará a paranaense. "Ronda foi considerada por muito tempo a melhor lutadora do peso galo. Teve uma grande derrota, mas ela ainda é Ronda Rousey. Derrotas ou vitórias acontecem...", argumentou Dana.

O chefão do UFC disse que estuda o tão aguardado confronto entre Ronda e Cyborg. "Ambas querem essa luta. Ronda quer voltar e recuperar o seu cinturão. Se conseguir, a luta com Cyborg acontecerá com certeza", afirmou Dana.

Na Tailândia, onde chegou ontem para um treinamento internacional, Cyborg extravasou sua ira contra a decisão do chefão do UFC. "Mais do que qualquer lutador que já existiu, Ronda é beneficiada pela marca da empresa. Ela se beneficiou das melhores entrevistas, melhores patrocinadores, melhores promoções de luta e holofotes(...), criticou.

Segundo Cyborg, Ronda teme um duelo. "Ela nunca vai aceitar uma luta contra mim. Conhece meus socos, tamanho e agressividade", desafiou.

Indiferente à batalha fora do octógono, Amanda já vive o clima da luta em sua conta nas redes sociais. Ontem mesmo ela postou o cartaz da luta, que mostra metade do rosto de ambas, seguido das palavras 'Nunes vs Rousey'.

Repercussão

Até o fechamento desta página, a postagem feita pela Leoa havia sido compartilhada por 1.340 internautas. Além de uma enxurrada de comentários desejando vitória estrondosa contra a ex-campeã peso galo norte-americana.

"Desculpa, mas acho injusto. A mulher passa um ano afastada, perde feio e volta para lutar pelo cinturão?", questionou uma internauta no post publicado por Amanda. Outra pessoa defendeu Ronda: "Quem na categoria defendeu o cinturão por mais tempo? Então é mais do que merecido", ponderou.

Aos 28 anos, Amanda já declarou em entrevistas anteriores não haver segredo para enfrentar Ronda. A lutadora baiana disse ter estudado bem o estilo de luta da americana, que usa muito a habilidade aprendida no judô.

"Sei que ela vai querer agarrar o tempo todo, porque não vai querer trocar comigo. E se trocar, vai fazer uma escolha que não sei se vai ser muito boa pra ela", avisou Amanda.

Até agora, o UFC 207 confirmou também o duelo dos pesos-pesados Fabricio Werdum contra Cain Velásquez.

