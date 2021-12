Baiana Amanda Nunes tem luta remarcada para setembro

A revanche entre a lutadora baiana Amanda Nunes, campeã da categoria peso-galo, e a desafiante Valentina Shevchenko já tem data marcada. A luta será realizada no dia 9 de setembro, em Edmonton, no Canadá, na edição 215 do UFC.

O duelo estava marcado para o evento 213, mas, em razão de uma crise de sinusite, Amanda desistiu no dia anterior ao combate.

No primeiro embate entre elas, no UFC 196, a baiana levou a melhor e derrotou Shevchenko por decisão unânime dos árbitros, no dia 5 de março de 2016.

A expectativa é que o duelo não seja o principal do evento da noite, já que o presidente da organização, Dana White, não gostou da desistência de Amanda.

Outro duelo

Além do combate de Amanda, quem também vai lutar no evento é o norte-americano Demetrius Johnson, campeão da categoria peso-mosca, que vai encarar o compatriota Ray Borg.

