Baiana Amanda Nunes promete vencer Raquel Pennington no UFC

O Ultimate promoveu, nesta terça-feira, 20, uma coletiva de imprensa com alguns dos principais nomes do UFC 224, marcado para o dia 12 de maio no Rio de Janeiro.

A campeã Amanda Nunes, que fará a defesa do cinturão do peso-galo feminino (até 61kg), no combate principal do evento contra Raquel Pennington, garantiu que irá vencer a adversária e falou sobre a alegria de lutar em seu País.

“Saí muito nova, quero voltar como campeã depois do meu sonho e conquistar mais um, que é conquistar o público brasileiro”, disse a lutadora baiana.

adblock ativo