A baiana Amanda ‘Leoa’ Nunes, de 30 anos, e a paranaense Cris Cyborg, 33, se enfrentam em um duelo inédito de campeãs do UFC neste sábado, 29, a partir as 23h50 (no horário da Bahia), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Atual detentora do cinturão peso-pena (até 65,7 kg), Cyborg defenderá o título contra a desafiante – também uma atual campeã, mas no peso-galo (até 62,1 kg).

Será o primeiro evento desse nível organizado pelo Ultimate e exigiu de Amanda que aumentasse seu peso para poder encarar a adversária paranaense. Caso vença, a lutadora nascida em Pojuca ficará com os cinturões das duas categorias. Se perder, segue com o do peso-galo.

Aurélio Nunes e Redação Baiana Amanda Nunes encara Cris Cyborg neste sábado no UFC

Revanche no meio-pesado

A badalação em torno desse combate de campeãs tem ofuscado a principal luta da noite, entre o ex-campeão dos meio-pesados Jon Jones, dos Estados Unidos, e o sueco Alexander Gustafsson.

Tratado como supercombate e uma revanche para o sueco, vale também o cinturão vago dos meio-pesados (até 93 kg), que está na posse de Gustafsson.

Este será o segundo encontro entre eles no octógono desde setembro de 2013, quando Jones sofreu para superar o adversário e os juízes lhe deram a vitória por decisão apertada (48 a 47, 48 a 47 e 49 a 46).

