A lutadora baiana Amanda Nunes, de 29 anos, encara neste sábado, 12, na luta principal do UFC 224, na Arena da Barra, no Rio de Janeiro, a terceira desafiante em sua defesa do cinturão do peso-galo. A rival da vez é a norte-americana Raquel Pennington, também de 29 anos. O canal Combate transmite o evento, com o card preliminar começando às 19h. Já o card principal, no qual Amanda faz a luta mais importante da noite, tem início às 23h.

Aurélio Lima Baiana Amanda Nunes defende cinturão contra Raquel Pennington no Rio

Na série de 13 lutas, que envolverão vários brasileiros, outro duelo esperado reúne os ex-campeões peso-médio Vitor Belfort, do Rio, e o soteropolitano Lyoto Machida. Outro combate aguardado é o do capixaba Ronaldo Jacaré contra o norte-americano Kelvin Gastelum, também no peso-médio.

Para Amanda, será a primeira vez em que ela vai tentar manter o título em solo brasileiro. “Nunca perdi em casa, minha estreia foi aqui, então poder retornar como campeã é mais um sonho que será realizado”, disse a lutadora baiana, que contará com o apoio de sua família entre os torcedores na Arena.

Amanda espera um duelo equilibrado e imprevisível, sem definição rápida. “Não há como prever o que vai acontecer, mas acho que vai terminar antes do 5º round. A verdade é que estou preparada para tudo, então é pisar no octógono e tomar a direção correta”, disse.

A baiana conquistou o cinturão em julho de 2016, derrotando Miesha Tati no 1º round com um mata-leão. Em dezembro do mesmo ano, defendeu o título pela 1ª vez, vencendo a lenda Ronda Rousey, que havia feito sete defesas de cinturão bem-sucedidas até então.

A defesa mais complicada até agora foi feita em setembro do ano passado, contra a desafiante Valentina Schevchenko, do Quirguistão. O duelo terminou no 5º round e dois árbitros decidiram a favor de Amanda, pelo placar de 48 a 47. Já o terceiro apontou o mesmo placar para Valentina.

Com um cartel de 19 lutas, a Leoa soma 15 vitórias, dez delas por nocaute, e quatro derrotas. Sua rival tem 14 lutas, com nove vitórias e cinco reveses. “Sempre quis vir ao Rio e sempre quis lutar pelo cinturão dos galos. Encaro como uma situação que saio vencendo de qualquer forma”, disse Pennington.

A americana admitiu ter uma relação de amizade com a brasileira, enfatizando que, no octógono, tudo muda. “Negócios são negócios, a amizade fica do lado de fora. No final do dia, ela tem algo que eu quero”, disse Pennington, referindo-se ao cinturão do UFC como seu alvo.

Luta de veteranos

Mais uma vez, o encerramento da carreira permeou as perguntas da imprensa feitas ao veterano Victor Belford, que completou 41 anos no dia 1º de abril. “Hoje eu tenho a academia, mas gostaria de continuar envolvido nesse mundo, acho que sempre estarei. Mas quem tiver um emprego, estou disponível”, ironizou o lutador carioca.

Sobre o duelo contra Machida, Belford prevê show no octógono. “Eu acredito que vá ser um grande combate, somos dois lutadores agressivos, acho que tem tudo para ser uma excelente luta”, afirmou. Machida, que fará 40 anos no dia 30 deste mês, acrescentou que espera nocautear. “Não vejo outra maneira dessa luta terminar a não ser com a vitória, seja um nocaute ou algo similar. Só me vejo vencendo”, provocou.

