Baiana abre vitórias do Brasil sobre a Itália no judô

Mayara Ferreira Oliveira, de 20 anos, atleta do Vitória/Faculdade Social da Bahia, baiana de Xique Xique (Região do Vale do São Francisco), conquistou a primeira vitória brasileira no Desafio Internacional Brasil x Itália, que estreou neste domingo, 30, o dojô do Centro Pan-Americano de Judô. A seleção anfitriã ganhou a série de confrontos por 5 a 0.



A baiana venceu a vice-campeã italiana sub-21, Francesca Posocco, e "puxou" a primeira das vitórias do Brasil (três por ippon). Mayara foi convidada a participar de última hora, no sábado, após a confirmação de uma lesão na coxa da judoca Eleudis Valentim.

O brasileiro Marcelo Contini derrotou Leonardo Casaglia por pontos, enquanto as três vitórias finais da delegação brasuca foram por "ippon": Mariana Silva ganhou de Chiara Carminucci; Eduardo Bettoni de Davide Pozzi; e Rochele Nunes de Debora Sala.

O público comemorou muito o resultado do evento-teste, em especial as crianças convidadas pelo governo do estado e pela Confederação Brasileira de Judô. O equipamento, inaugurado em julho no bairro de Ipitanga, custou R$ 43 milhões.



O Brasil esteve representado por Mayara Oliveira (52 kg), Eduardo Bettoni (90 kg), Marcelo Contini (73 kg), Mariana Silva (63 kg), Rochele Nunes (+70 kg) e Camila Gebara (+70 kg). As delegações continuam aqui até quarta e receberão judocas baianos para treinos.

