Baianã 2015: sorteio define grupos nesta quinta

As emoções do Campeonato Baiano de 2015 começam ainda este ano. Mais precisamente nesta quinta-feira, 27, às 11h, quando será realizado o sorteio dos grupos da primeira fase do torneio. Representantes dos clubes, patrocinadores e a imprensa estarão presentes no evento que acontece no Quartel de Amaralina.

As equipes serão divididas em duas chaves e só irão enfrentar os times do grupo ao qual não pertencem. Assim, mais enxuto, o campeonato passará a ter 50 jogos, 26 a menos do que em 2014. A mudança também será sentida no número de Ba-Vis. Neste ano, quatro clássicos agitaram a competição. Em 2015, serão no máximo três.

O Bahia, atual campeão, e o Vitória, encabeçam os grupos, que terão ainda Galícia, Vitória da Conquista, Serrano, Jacuipense, Juazeirense, Catuense, Bahia de Feira, Feirense, Colo-Colo e Jacobina. Os quatro melhores de cada chave vão às quartas de final. Os dois dos grupos disputam o rebaixamento.

adblock ativo