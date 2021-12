Bahia x Palmeiras tem primeira revisão de jogada com uso do VAR

A esperada utilização prática do árbitro de vídeo em competições chanceladas da CBF, enfim, aconteceu. O momento histórico ocorreu no segundo tempo do duelo entre Bahia e Palmeiras, nesta quinta-feira, 2, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Foi a primeira vez que uma decisão da arbitragem de campo foi mudada após consulta ao VAR (sigla em inglês para Video Assistant Referee) em torneios nacionais.

Após contra-ataque alviverde, Artur foi derrubado na área por Gregore, e o árbitro Anderson Daronco assinalou a penalidade, expulsando o jogador do Bahia.

Antes de autorizar a cobrança, Daronco esperou a análise da jogada pela equipe de árbitro de vídeo, chefiada por Leandro Vuaden na partida. Após orientação recebida via rádio, ele sinalizou que faria a revisão do lance na tela instalada à beira do campo.

Depois de quase seis minutos de interrupção, Daronco manteve a marcação do pênalti, mas retirou o vermelho de Gregore, aplicando ao volante apenas o cartão amarelo.

Desta forma, o árbitro seguiu recomendação da Fifa que foi vista durante a Copa do Mundo da Rússia, de não expulsar jogadores em casos de penalidade, para evitar uma "punição dupla" ao time que cometeu a infração.

Os três jogos da última quarta, 1º, pela Copa do Brasil (Santos x Cruzeiro, Corinthians x Chapecoense e Grêmio x Flamengo) foram os primeiros com VAR, mas nenhuma consulta direta aconteceu. Houve clara checagem de orientações por rádio pelos árbitros de campo em dois lances, mas nenhuma decisão foi alterada.

