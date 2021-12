Bahia x Botafogo já tem 15 mil lugares garantidos; Vitória respira confiança

Num dia de muita tristeza em Salvador, Bahia e Vitória prestaram homenagem às vítimas do naufrágio de uma lancha que fazia a travessia Mar Grande-Salvador. Antes de iniciar os treinos, as duas equipes se reuniram em correntes e respeitaram um minuto de silêncio.

Depois, a bola rolou. No Fazendão, o técnico interino Preto Casagrande comandou um treino tático. O meia Régis, recuperado de um trauma no tornozelo, participou normalmente, escalado na equipe titular. Allione, Edigar Junio e Hernane seguiram o trabalho de recondicionamento físico com uma atividade em separado.

Mais de 15 mil lugares já estão reservados para o duelo de domingo, às 16h, na Fonte Nova, com o Botafogo. O torcedor ganhou nova opção para comprar ingressos, num ponto móvel na Estação da Lapa que funcionará nesta sexta-feira, 25, e sábado, 26, das 11h às 16h.

Neilton e Tréllez disputam a bola durante atividade na Toca do Leão (Foto: Mauricia da Matta l EC Vitória)

No Rubro-Negro, houve um treino técnico, com três times se enfrentando de maneira alternada. O treinador Vagner Mancini não tem desfalques para o confronto de segunda, às 20h, com o Coritiba, fora de casa.

O zagueiro Kanu celebrou a boa fase do time: “Ficamos felizes de derrubar o Corinthians. A confiança aumenta, mas temos que ter os pés no chão, não ganhamos nada”.

