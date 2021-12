Bahia volta ao Z-4 após triunfo do Coxa sobre o Palmeiras

O Bahia está de volta à zona de rebaixamento. Na abertura da 16ª rodada do Brasileirão, ocorrida nesta quarta-feira, 14, o Coritiba venceu o Palmeiras por 3 a 1, na Arena Allianz Parque, e empurrou o Esquadrão para a 17ª posição na tabela de classificação.

Para tentar se livrar da zona da degola, o Esquadrão visita o Goiás, atual lanterna da competição. O jogo está marcado para ocorrer nesta sexta-feira, 16, no estádio Hailé Pinheiro, na capital goiana. Caso vença o confronto, o Bahia poderá dar um salto na tabela e terminar na 12ª posição do certame, a depender dos demais resultados.

Sem conseguir emplacar uma sequência de resultados positivos, o Tricolor conquistou metade dos pontos disputados nos últimos quatro jogos, com dois triunfos. Em situação ainda mais complicada, o Goiás tenta findar o jejum de quatro derrotas. A última vitória do time comandado por Enderson Moreira foi há mais de um mês, no dia 13 de setembro, contra o Internacional.

Nesta quarta, o técnico do Bahia, Mano Menezes, comandou o último treinamento em solo baiano, antes de embarcar para o duelo em Goiânia. A chegada da delegação tricolor está prevista para a manhã desta quinta, 15, e, pela tarde, o grupo encerrará a preparação visando o confronto.

adblock ativo