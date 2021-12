Bahia volta a oscilar, perde para o Fortaleza e deixa classificação para última rodada

A gangorra tricolor continua como uma marca do time nesse começo de temporada. Ontem, contra o Fortaleza, o Esquadrão seguiu o roteiro de alternar boas e más atuações, e deixou a desejar na derrota por 2 a 1. O resultado na Arena Castelão, em jogo da sétima rodada da Copa do Nordeste, faz o Tricolor adiar para a última rodada a classificação ao mata-mata.

O Bahia está na terceira posição, com dez pontos. A última rodada da primeira fase será no próximo sábado, e o adversário do Esquadrão será o ABC, no Estádio de Pituaçu.

O jogo

Levou apenas um minuto para o Fortaleza conseguir chegar com perigo dentro da área do Bahia. Wellington Paulista recebeu passe nas costas de Matheus Bahia e cruzou para David. O atacante subiu entre os zagueiros do Esquadrão e cabeceou bonito, mas viu Douglas fazer uma defesa ainda mais plástica para salvar o os visitantes.

Passado o susto inicial, os comandados de Dado Cavalcanti conseguiram segurar os avanços do Leão do Pici. Para isso, a receita foi subir a marcação, impedir a saída de bola curta dos zagueiros, e forçar os mandantes ao chutão. Quando tinham que recorrer a bola longa, os cearenses tinham dificuldade para vencer a disputa pelo alto.

A estratégia deu certo até os 24 minutos. Na primeira vez que o Fortaleza conseguiu sair pelo chão, a bola trabalhada chegou até o campo de ataque e foi cruzada para área. Lá, Conti não conseguiu cortar pelo alto e ela ficou com Matheus Vargas, que rolou para o xará Matheus Jussa acertar um chutaço da entrada da área e abrir o placar do jogo.

O prejuízo quase ficou maior aos 40 minutos porque Douglas ia levando um frango. O goleiro deixou a bola passar por baixo das pernas ao tentar cortar cruzamento e foi salvo por Conti, que afastou o perigo em cima da linha.

O Esquadrão então foi do inferno ao céu, porque quatro minutos depois do susto veio o gol de empate. Rodriguinho acionou Gilberto com uma cavadinha, deixou o camisa nove na cara do goleiro, e ele mandou uma bomba de perna esquerda para empatar.

No começo do segundo tempo o Fortaleza foi mais presente no campo de ataque e acumulou chances até conseguir marcar o segundo gol, com David. Ele foi lançado dentro da área, ganhou no corpo para Nino Paraíba e fuzilou Douglas. Os jogadores do Bahia reclamaram de falta no lance, mas a arbitragem nada marcou.

O Esquadrão chegou a colocar uma bola na trave com Gabriel Novaes, mas não teve forças para buscar um novo empate e deixou o campo derrotado pela terceira vez nessa Copa do Nordeste.

