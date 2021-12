Bahia volta a jogar mal e perde para o xará de Feira

Sem jogar bem mais um vez, o Bahia foi derrotado por 1 a 0 pelo xará de Feira de Santana neste domingo, 3, e perdeu a chance de garantir vaga antecipada nas semifinas do Baianão, em partida válida pela 4ª rodada da segunda fase. Foi a primeira derrota da equipe sob o comando de Vágner Benazzi e o primeiro tropeço nesta etapa da competição. O único gol da partida foi marcado por João Neto.

O resultado fez o time da capital estacionar nos 7 pontos e, agora, o tricolor divide a liderança do Grupo 3 com o Vitória da Conquista, que perde no saldo de gols. Já o Tremendão é o terceiro colocado, com 6 pontos. Na próxima rodada, o Bahia visita o Atlético de Alagoinhas, domingo, 10, às 16h, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Jogo - As duas equipes fizeram um primeiro tempo morno sob o sol escaldante em Feira de Santana. Por um breve momento, o Bahia chegou a dar a impressão de que teria vida fácil na partida. Logo aos 2 minutos, Dodô fez boa jogada pela esquerda e sofreu falta perto da área. Na cobrança, Marcos tentou o ângulo do gol de Jair, mas a bola ficou na barreira.

No entanto, a resposta do time da casa foi rápida. E, aos 9 min, João Neto aproveitou a saída de bola errada da zaga do tricolor, entrou sozinho na área e chutou cruzado para abrir o placar no estádio Joia da Princesa.

Perdido em campo, o Bahia exagerou nos erros, principalmente pela falta de eficiência do meio de campo, e foi várias vezes surpreendido nos contra-ataques. A única chance clara de gol criada pelo Bahia saiu em uma jogada aos 43 min. Dodô cruzou para a área e Hélder chutou forte por cima do gol de Jair.

Na volta do intervalo, o técnico Vágner Benazzi fez três mudanças na equipe: Rafael por Souza, Zezinho por Robert e Camacho por Tressor Moreno. O Bahia melhorou e chegou com mais perigo na área adversária, mas não foi bastante para a reação.

O Tremendão seguiu bem posicionado em campo, sem dar espaço para as investidas do tricolor. O time da casa foi menos ao gol de Omar, mas também conseguiu evitar as chegadas de maior perigo da equipe adversária, o suficiente para garantir o placar.

BAHIA DE FEIRA 1 X 0 BAHIA

Bahia de Feira -Jair; Léo, Paulo Paraíba, Alex Baiano e Allysson; Lau, Diones, Rogério e Bruninho; Jacson (Carlinhos) e João Neto. Técnico: Arnaldo Lira.

Bahia - Omar; Marcos, Nen, Titi e Dodô; Marcone, Hélder, Boquita e Tressor (Camacho); Souza (Rafael) e Robert (Zezinho). Técnico: Vágner Benazzi.

Local: Estádio Alberto Oliveira (Joia da Princesa), em Feira de Santana.

Árbitro: Manoel Nunes Lopo Garrido.

Assistentes: José Raimundo Dias Hora e Raimundo Carneiro de Oliveira.

Cartões Amarelos: Allysson, Bruninho e Rogério (Bahia de Feira); Rafael e Hélder (Bahia).

Público: 6.426 pagantes.

