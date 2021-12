Bahia, Vitória e Serrano voltam a campo pela Copinha

Nesta quarta-feira, 7, é dia de a Bahia dar um passo relevante rumo ao mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela segunda rodada, o Vitória pega a Portuguesa, em Atibaia, às 15h (no horário baiano). Já às 20h é a vez de o Tricolor, em Presidente Prudente, encarar o Audax-SP.

Pelo regulamento, classificam-se à etapa seguinte o líder de cada grupo e os seis melhores segundos colocados nas 26 chaves do torneio sub-19. Por ter goleado na estreia, a situação do Bahia é mais cômoda do que a do Rubro-Negro.

O Esquadrãozinho de Aço é líder isolado do Grupo E, com três pontos e saldo de quatro gols. Isso é fruto do placar de 4 a 0 aplicado sobre o Comercial-MS na estreia, domingo. Seu principal concorrente à vaga é o anfitrião Grêmio Prudente, que, na rodada de abertura, derrotou por 3 a 2 o Audax.

Se vencer hoje e o time da casa, às 18h, diante do Comercial, empatar ou, ao menos, não tirar a confortável vantagem tricolor no saldo de gols, o Bahia só precisará de empate na terceira e última rodada para confirmar a liderança. Isso na pior das combinações de resultados.

Os garotos do Leão, por sua vez, estão em um momento crucial. Se ganharem, darão um passo fundamental para a classificação. Se perderem, estarão praticamente eliminados. Seu grupo, o N, é um dos mais embolados. Na rodada inaugural, os dois confrontos terminaram em 1 a 1. O Vitória ficou no empate com o Porto-PE. A Lusa, com o Atibaia.

Daí o caráter decisivo dos confrontos de hoje. Ao Vitória, é imperioso vencer, se não quiser depender de resultados alheios na última rodada. Atibaia e Porto, seus outros rivais diretos à vaga, se encaram às 13h.

Demais baianos

Além da dupla Ba-Vi, outros dois clubes baianos estão na disputa da Copa São Paulo. Uma delas é o Serrano, que também entra em campo hoje.

No entanto, sua situação é bem delicada, pois, na estreia, ele levou 4 a 1 da equipe da casa, o Taubaté. Hoje, às 15h, encara o badalado Vasco da Gama, que, há três dias, venceu o Araxá-MG por 2 a 0. Um empate é suficiente para o Serrano dar adeus à competição.

Situação semelhante vive o Galícia, que joga amanhã contra o poderoso Internacional-RS. Na estreia, anteontem, levou 4 a 1 do time local, o Ituano.

