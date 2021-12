Bahia, Vitória e Juazeirense conhecem adversários do Nordestão 2017

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 23, a tabela básica da Copa do Nordeste de 2017. Assim, os três times baianos que participarão da competição (Bahia, Vitória e Juazeirense) conheceram as suas chaves e os adversários da primeira à última rodada da fase de grupos.

O Bahia caiu no Grupo B, com Fortaleza, Altos (PI) e Moto Club (MA). A estreia do tricolor é contra o Fortaleza, no Ceará. Já o Vitória pega o Sergipe na sua estreia, em Salvador. O Leão caiu no Grupo E, que conta ainda com o Botafogo-PB e o América-RN.

Além da dupla, outro time do estado fecha a participação dos baianos na Copa do Nordeste. A Juazeirense, que disputou o campeonato neste ano, volta à competição.

O Cancão de Fogo, como é conhecida a equipe de Juazeiro, está no Grupo C, um dos mais difíceis, junto com River-PI, Sport e Sampaio Corrêa. Os baianos viajam até Teresina para pegar o River, logo na estreia do Nordestão.

Decisão fora

Dentre os três baianos, o único que joga fora de casa na última rodada da fase de grupos é o Vitória, que pega o Sergipe em Aracaju. Bahia e Juazeirense terão a chance de, eventualmente, decidir a vaga em casa.

Os primeiros colocados de cada grupo, mais os três melhores segundos colocados avança à segunda fase, que está marcada para começar no dia 29 de março. Com isso, serão realizados quatro jogos, de ida e volta. Para definir quem se enfrenta, os times serão divididos em dois blocos.

O time de pior campanha entre os cinco times que se classficaram por terem a melhor campanha, irá para o bloco II, junto com os outros três times que se classificaram por terem sido os melhores segundos colocados. Os outros quatro times com as melhores campanhas, estarão no bloco !.

Depois, os confrontos serão sorteados. Os times do bloco I enfrentarão os times do bloco II. O mando de campo da partida de volta será dos times do bloco I.

Tabela básica​

A tabela básica não é definitiva quanto ao dia e horário dos jogos. Segundo a CBF, a tabela detalhada será divulgado após as emissoras detentoras dos direitos de transmissão escolherem os dias e horários dos jogos. Confira a tabela básica da Copa do Nordeste 2017.

Veja os grupos

Grupo A:

Náutico, Santa Cruz, Campinense, Uniclinic

Grupo B:

Bahia, Fortaleza, Moto Club-MA, Altos-PI

Grupo C:

Juazeirense, River-Pi, sampaio Corrêa e Sport

Grupo D:

ABC, CRB, CSA e Itabaiana

Grupo E:

América-RN, Botafogo-PB e Sergipe e Vitória

