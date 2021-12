Bahia vista Luverdense para encaminhar acesso na Série B

Em Salvador, mais de 43 mil tricolores esperam que o próximo sábado, 19, seja de festa na Fonte Nova. Mesmo faltando mais de uma semana para o duelo com o Bragantino, o último do Tricolor em casa na Série B, a torcida já comprou todos os ingressos.

Em Lucas do Rio Verde, enquanto isso, o Esquadrão se concentra para o duelo com o Luverdense, neste sábado, 12, às 18h30 (horário da Bahia). E a missão do Tricolor é bem clara: vencer o jogo de lá para preparar a festa no de cá.

Derrotando o Luverdense, o Esquadrão precisaria de um triunfo simples sobre o Bragantino para praticamente garantir o acesso. Com 65 pontos, o Tricolor ainda não estaria matematicamente garantido na Série A no ano que vem, mas só um desastre na última rodada o impediria disso.

“A gente sabe bem o quão importante é vencer aqui. A luta está acirrada ali em cima e a gente tem que manter nosso lugar no G-4. Com um triunfo, vamos dar um passo muito grande para o acesso”, disse o atacante Edigar Junio.

O elenco tem tentado se desligar da expectativa para o jogo de volta, mas ninguém consegue negar: ver os ingressos esgotados empolga.

“Eu acho que a gente tem que pensar só nesse jogo de agora, porque a gente tem que fazer a nossa parte antes (para que o duelo com o Bragantino seja de festa)”, diz Edigar. “Mas a gente não deixa de olhar para isso. A gente sabe a força que tem a nossa torcida, e vai nos dar força”.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira terá o retorno do lateral esquerdo Moisés e do meia Régis, que cumpriram suspensão diante do Sampaio Corrêa. Ambos devem ser titulares logo mais.

Por outro lado, o Tricolor não terá o zagueiro Jackson, suspenso da vez, e o volante Juninho, que sofreu dupla torção na perna esquerda (veja mais ao lado). O primeiro será substituído por Lucas Fonseca, e o segundo, por Luiz Antônio.

Ingressos

A torcida já garantiu todos os 43.535 ingressos para o duelo com o Bragantino. Só restam agora entradas para os recém-criados setores Lounge Leste e Lounge Norte e 321 ingressos para os que se associarem em um dos planos de sócios com acesso garantido.

Extra-oficialmente, o Bahia está negociando com a Fonte novos locais no estádio, como o mirante, sobre a ferradura, e as cadeiras nos dois lados da tribuna de imprensa. Há ainda a possibilidade do clube ficar com a cota do Bragantino, caso o time não manifeste a vontade de ficar com os 10% de visitante. O prazo é até 72 horas antes do jogo.

Lesão de grau 2

Segundo o médico do Bahia, Dr. Luiz Sapucaia, a lesão do volante não foi tão grave quanto se pensava de início. “Ele torceu tornozelo e joelho esquerdos, foi lesão de grau 2, mas não comprometeu os ligamentos. Das lesões, foi a menos ruim”, disse. “Mas é uma lesão que exige muita atenção. Fizemos mais de um exame de imagem com ele e levamos para um especialista em tornozelo. Ele está fazendo tratamento pela manhã, pela tarde e também pela noite, levando um equipamento para casa. O trabalho está sendo totalmente voltado para que tenhamos ele contra o Bragantino”, garantiu.

Luverdense x Bahia - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT)

Quando: sábado, 12, às 18h30

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Herman Brumel Vani (trio de São Paulo)

Luverdense - Diogo Silva, Raul Prata, Everton, Gabriel Valongo e Paulinho; Jean Patrick, Ricardo, Rafael Silva e Sérgio Mota; Douglas Baggio e Alfredo. Técnico: Júnior Rocha.

Bahia - Muriel, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Moisés; Luiz Antônio, Renê Júnior e Régis; Victor Rangel (Misael), Edigar Junio e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

