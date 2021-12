Bahia vence Portuguesa e garante retorno à Série A após sete anos fora

No estádio de Pituaçu lotado e em festa desde antes do apito inicial, o Bahia venceu a Portuguesa por 3 a 0, com dois gols do atacante Adriano 'Michael Jackson', no primeiro tempo, e um do zagueiro Nen, nos acréscimos da etapa final, e alcançou a redenção: depois de sete anos, garantiu a volta à elite do Campeonato Brasileiro. Com 65 pontos, assumiu a vice-liderança da Série B e pode comemorar mesmo com duas rodadas para o fim da competição. Já a Lusa permanece no quinto lugar, com 56 pontos, três atrás do quarto colocado, o América-MG. O resultado classificou também o Figueirense, terceiro somando 65, sete acima do quinto. Isolado em primeiro com 70 pontos e já classificado, o Coritiba tem 70 pontos.

Após levar o gol, a Portuguesa equilibrou a partida, mas sem trazer perigo ao gol de Omar. Já o tricolor baiano cadenciou o jogo, e só tentava chegar ao ataque com mais segurança.

Aos 25 minutos, veio o segundo gol tricolor, novamente marcado por Adriano. Após um escanteio cobrado por Morais, o atacante do Bahia aproveitou o rebote. Fora da área, dominou a bola no peito e chutou. A conclusão ainda desviou em um defensor da Lusa, enganando o goleiro Weverton.

Com a desvantagem no placar, o técnico Sérgio Guedes, ex-Bahia, colocou o experiente meia Athirson no lugar de Romero, para tentar melhorar o toque de bola no setor e criar mais chances ofensivas. Com isso, a Lusa começou a ter melhores chances de marcar, com a mais perigosa delas aos 35 minutos. Após cruzamento, Fabinho apareceu na pequena área, mas Ávine surgiu na hora certa e cortou.

Jael perde pênalti e Nen dá início à festa – No segundo tempo, a Portuguesa, precisando reverter o resultado, continuou tentando atacar o Bahia, enquanto o tricolor aproveitava as chances de contra-ataque. Em uma delas, logo aos três minutos, Adriano recebeu um ótimo lançamento e foi derrubado dentro da área por Preto Costa. Na cobrança do pênalti, o atacante Jael, que já havia perdido um no último jogo em casa, contra o Coritiba, chutou mal no canto direito, facilitando a defesa de Weverton.

Se do lado da Lusa o camisa 1 impediu que o Bahia pudesse ficar mais tranquilo no jogo, o jovem Omar, que entrou no lugar do suspenso Fernando, deu conta do recado com algumas intervenções importantes. Mesmo com mais posse de bola na segunda etapa, a Portuguesa criou poucas chances de gol, com a principal delas aos 20 minutos, quando Marco Antônio dominou uma bola fora da área e chutou colocado, muito perto do gol tricolor.

Nos acréscimos, quando a torcida e o time já comemoravam o triunfo e o retorno para a Série A, Nen aproveitou um chute cruzado de Alison e, sem goleiro, fez o gol que carimbou a volta do tricolor baiano para a elite do futebol brasileiro, dando início à festa que não tem hora para terminar.

Próxima partida – Na 37ª rodada, no próximo sábado, ambas as equipes jogam às 16h (horário do estado da Bahia). O Tricolor enfrenta o Santo André, em Pituaçu. Já a Portuguesa joga no Canindé contra o Ipatinga.

Suspensos – Dois jogadores do Bahia receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Santo André no próximo sábado, 20: o volante Marcone e o zagueiro Alison.



BAHIA 3 X 0 PORTUGUESA

Local: Pituaçu, em Salvador.

Público: 32.157 pagantes

Renda: R$760.737,50.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS)

Assistentes: Alexandre A. P. Kleiniche (RS) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE).



Gols: Adriano (aos 5 e 25 min da 1º etapa) e Nen (aos 47 min do 2º tempo)

Cartões amarelos: Marcone, Alison (Bahia); Preto Costa (Portuguesa).



Bahia: Omar; Ananias, Alison, Nen e Ávine; Marcone, Fábio Bahia, Hélder e Morais; Adriano e Jael. Técnico: Márcio Araújo.

Portuguesa: Weverton; Paulo Sérgio, Preto Costa, Maurício e Romano (Athirson); Ademir Sopa (Marcos Paulo), Gláuber, Marco Antônio e Héverton; Fabinho e Dodô (Zé Carlos). Técnico: Sérgio Guedes.



