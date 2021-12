Bahia vence o Vitória e é campeão do Baianão sub-17

O time sub-17 do Bahia conquistou nesta sexta-feira, 18, o Baianão da categoria ao derrotar o Vitória por 1 a 0, no Barradão, com gol do zagueiro Vitor. No jogo de ida, o tricolor havia vencido pelo mesmo placar.

No sub-20, os dias e horários das finais da Copa do Brasil estão definidos: a primeira será em São Paulo, na próxima quinta, 24. Depois, no dia 1º de dezembro, o Bahia vai receber o clube do Morumbi no Pituaçu.

adblock ativo