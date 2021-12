Bahia vence o Serrano em Pituaçu e garante vaga na segunda fase do Baianão

Apesar de ter desperdiçado muitas oportunidades, o Bahia venceu o Serrano por 1 a 0 neste domingo, 13, no Estádio de Pituaçu, e garantiu vaga na segunda fase do Campeonato Baiano 2011. O atacante Rafael Gladiador entrou na segunda etapa e mudou o jogo ao marcar o único gol do triunfo tricolor.

Com o resultado, o Esquadrão terminou a primeira fase do Estadual na segunda posição do Grupo 1, com 20 pontos conquistados. Mesmo com a derrota, o Serrano também vai disputar a próxima fase, já que ficou com a terceira posição do Grupo 2 ao somar 15 pontos.

Após o término da primeira fase, oito equipes ainda brigam pelo título: Bahia de Feira, Bahia, Vitória da Conquista, Atlético de Alagoinhas (Grupo 1), Vitória, Feirense, Serrano e Camaçari (Grupo 2). Já Colo-Colo, Juazeiro, Fluminense de Feira e Ipitanga vão disputar a permanência na elite do Baianão no Torneio da Morte.

Agora, o Bahia volta a jogar pelo Baianão contra o Vitória da Conquista no próximo domingo, 20, às 16h, no Estádio Lomanto Júnior, em Conquista, pela primeira rodada da segunda fase. Já o Serrano vai receber o Feirense, também em Vitória da Conquista.

O jogo - Com uma forte marcação e uma boa saída de bola, o Bahia foi perigoso na primeira etapa, mas não conseguiu balançar a rede por ter desperdiçado inúmeras oportunidades.

Aos 21 minutos, Jones fez boa jogada ao driblar o adversário e chegar em boas condições. Porém, o atacante não tocou para Robert, resolveu chutar para o gol e mandou para fora.

Ainda na primeira etapa, o Serrano realizou duas alterações. O técnico Esquerdinha não gostou do rendimento do time e colocou Joelan no lugar de Bruninho para reforçar a marcação no meio-campo. Além disso, o atacante Digão saiu machucado e deu lugar a André Araújo.

Porém, foi o Bahia que continuou no ataque. Aos 32, Robert teve duas chances seguidas. Na primeira, o atacante finalizou com liberdade na área e viu Adriano fazer a defesa. No rebote, o camisa 80 do Esquadrão chutou na zaga.

No fim da primeira etapa, o meia Tressor Moreno deu ótimo passe e deixou Jones na cara do gol, mas o atacante tentou tirar do goleiro e desperdiçou mais uma oportunidade ao finalizar para fora.

O Bahia voltou para o segundo tempo com o atacante Rafael no lugar de Jones. A alteração promovida pelo técnico Vágner Benazzi foi decisiva, pois o "Gladiador" do Esquadrão aproveitou o ótimo cruzamento de Tressor Moreno e marcou o gol da vitória, de cabeça, aos dois minutos.

Aos 17, o atacante Carlos Júnior cometeu falta violenta e foi expulso. Com um jogador a mais, o Esquadrão foi para o ataque e Marcone experimentou chute de fora da área, mas não conseguiu passar pelo goleiro Adriano, que fez ótima defesa.

Os meias Zezinho e Camacho ainda entraram nos lugares de Robert e Ramon, respectivamente, mas

o Tricolor não conseguiu ampliar o placar, que ficou mesmo no 1 a 0.

Bahia 1x0 Serrano ¿ 12ª rodada do Baianão 2011

Local: Pituaçu, em Salvador (BA)

Árbitro: Rodrigo Martins Cintra.

Assistentes: Adailton José Jesus e Carlos Vidal Pereira de Oliveira.

Gol: Rafael (aos dois minutos da 2ª etapa) para o Bahia.

Cartões amarelos: Ramon e Titi (Bahia); Willames (Serrano).

Cartão vermelho: Carlos Júnior (Serrano).

Público: 8.327 torcedores.

Renda: R$ 162.015,00.

Bahia: Omar; Marcos, Titi, Thiego e Dodô; Marcone, Hélder, Ramon (Camacho) e Tressor Moreno; Jones (Rafael) e Robert (Zezinho). Técnico: Vágner Benazzi.

Serrano: Adriano; Júnior Sertânia, Ricardo, Jackson e William; Willames, Moreira, Bruninho (Joelan), Samuel (Rubens); Digão (André Araújo) e Carlos Júnior. Técnico: Esquerdinha.

