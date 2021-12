Visão fria do clássico: Foi o primeiro triunfo por mais de um gol de diferença do Bahia na temporada. O feito do Esquadrão - tão criticado em 2014 - mostra o quanto o Vitória passou por uma tarde infeliz, neste domingo, 23, na Fonte Nova.

Efeito da mutação que Ney Franco promoveu na equipe, mandando a campo uma formação inesperada com seis jogadores de características ofensivas. O Bahia, sem centroavante e recheado de meio-campistas, aproveitou e fez 2 a 0 ainda na etapa inicial.

Sinal de que a armadilha tática que o treinador Marquinhos Santos armou para o amigo Ney foi eficiente. O Tricolor não fez grande partida

Daniel Dórea Bahia vence o rival Vitória por 2 a 0 na Fonte Nova

Confira os gols do Bahia no clássico deste domingo

O Ba-Vi já deu o que falar desde antes de a bola rolar, quando foram anunciadas as escalações das equipes. Teoricamente, era o Vitória que ousava mais. A revelação José Wellison, que vinha sendo utilizado como meia ofensivo nos últimos jogos, retornou à posição de origem: primeiro volante.

Isso porque Ney Franco mandou a campo três atacantes - Marquinhos, Alan Pinheiro e Dinei - e um ponta-de-lança, o estreante Hugo. Já o técnico tricolor, Marquinhos Santos, surpreendeu ainda mais pelo que parecia ser um excesso de cautela.

Na verdade, a intenção era povoar o meio-campo com cinco atletas - Fahel, Uelliton, Pittoni, Talisca e Lincoln - e contar com o gás do atacante Rhayner para ir e voltar. Deu certo.

Aos 11 minutos, Lincoln 'tomou' a bola de Talisca após duas cobranças de escanteio erradas e cruzou. Rhayner pegou a sobra e fez a alegria da galera do Esquadrão, que voltaria a comemorar aos 24. Lincoln, em sua primeira boa partida pela equipe, aproveitou o passe do estreante Diego Macedo para estufar a rede de canhota.

E o Vitória ainda perdeu José Wellison por lesão. Situação complicada para o Leão? No intervalo, Ney Franco mostrou não estar preocupado. "O Bahia foi ao ataque duas vezes e marcou dois gols. Nós demos seis finalizações e estamos fazendo uma boa partida. Vamos buscar a virada", avisou.

Porém, quase o otimismo virou decepção logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Rhayner - que seguia em campo na raça com bandagem por conta de um corte próximo à boca que o fez levar seis pontos - roubou a bola e encontrou Talisca, mas o garoto perdeu a oportunidade.

O mesmo ele fez aos nove minutos. Recebeu belo lançamento de Uelliton e tentou o golaço. Errou por pouco. O Bahia seguia mais consistente durante o restante do jogo. <GALERIA ID=19085/>

adblock ativo